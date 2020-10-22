Cristiano Ronaldo'nun korona testi yine pozitif çıktı

Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı. Ronaldo, 28 Ekim'deki Juventus - Barcelona karşılaşmasında forma giyemeyecek
Correio da Manha'nın haberine göre, Maçtan bir hafta önce yapılan testlerde oyuncunun negatif olması gerekirken Ronaldo'nun testinin pozitif devam ettiği bildirildi.
Böylelikle 28 Ekim'de oynanacak dev mücadelede Ronaldo - Messi rekabetinin izlenemeyeceği aktarıldı.
Hücum hattında hızlı bir kanat oyuncusu isteyen sarı-kırmızılı kulüp, Fatih Terim'in onay vermesi halinde eski futbolcusunu devre arasında tekrar kadrosuna katacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolcularıyla toplantı gerçekleştirdi.
Fenerbahçe'nin taraftar oylarıyla tasarımı seçilen yeni takım otobüsünün tanıtımı gerçekleştirildi.
Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı. Ronaldo, 28 Ekim'deki Juventus - Barcelona karşılaşmasında forma giyemeyecek.
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