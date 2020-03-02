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aksam.com.tr
  • 02 Mart 2020 Pazartesi 07:29
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  • 02 Mart 2020 Pazartesi 07:29

Cristiano Ronaldo'nun ayağı Real Madrid'e uğurlu geldi

Cristiano Ronaldo'nun ayağı Real Madrid'e uğurlu geldi

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Cristiano Ronaldo El Clasico'da tribündeki yerini alarak yokluğunda El Clasico kazanamayan takımına uğur getirdi.

Real Madrid formasıyla efsane olduktan sonra 2 sezon önce takımdan ayrılan Cristiano Ronaldo, El Clasico'yu izlemeye gelerek takımına adeta uğur getirdi.

Real Madrid'den ayrıldığından beri El Clasico'larda Barcelona'ya karşı kazanamayan Real Madrid, bu kez 2-0'lık skorla galibiyete uzandı. Maçı tribünden takip eden Cristiano Ronaldo'nun gollerde eski takımın alkışladığı ve maçı heyecanlı izlediği İspanyol basını tarafından yazıldı.

Öte yandan maçın ilk golünü atan Vinicius Junior, Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen gol sevincini yaparak ilginç bir detaya da dahil olmuş oldu.

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