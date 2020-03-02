Cristiano Ronaldo'nun ayağı Real Madrid'e uğurlu geldi

Real Madrid formasıyla efsane olduktan sonra 2 sezon önce takımdan ayrılan Cristiano Ronaldo, El Clasico'yu izlemeye gelerek takımına adeta uğur getirdi.
Real Madrid'den ayrıldığından beri El Clasico'larda Barcelona'ya karşı kazanamayan Real Madrid, bu kez 2-0'lık skorla galibiyete uzandı. Maçı tribünden takip eden Cristiano Ronaldo'nun gollerde eski takımın alkışladığı ve maçı heyecanlı izlediği İspanyol basını tarafından yazıldı.
Öte yandan maçın ilk golünü atan Vinicius Junior, Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen gol sevincini yaparak ilginç bir detaya da dahil olmuş oldu.
Fenerbahçe’nin hoca listesinin ilk sırasında yer alan Niko Kovac, net konuştu: “Sezon başında mutlaka bir transfer bütçesinin olması gerekir. ‘Önce oyuncu satalım, sonra alırız’ demekle başlangıç yapılmaz. Sol, sağ bek, 6 numara ve forvet alınmalı.”
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