Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a geçmiş olsun mesajı

Maç sonrası Merih Demiral'ın durumu da sorulan Sarri, "Merih'te burkulma var. Sabahki kontrollere kadar ne olduğunu tam olarak bilemeyeceğiz. İlk izlenimim ciddi bir sakatlık olduğu yönünde" diye konuştu.
Diğer yandan, milli futbolcu Merih Demiral'ın maçın ardından koltuk değneği ve mini ambulans yardımıyla Olimpiyat Stadı'ndan takım otobüsüne taşındığı görüldü.
RONALDO: GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM
Merih Demiral'ın sakatlığına en çok üzülen isimlerden biri de takım arkadaşı Cristiano Ronaldo oldu. Milli yıldızın sakatlandığı andan itibaren başından ayrılmayan Portekizli futbolcu, maç sonrası Instagram hesabından Merih için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
DYBALA: DAHA GÜÇLÜ VE ERKEN DÖNECEKSİN
Dybala ise takım arkadaşı Merih Demiral ve Roma'da çapraz bağları koptuğu açıklanan Zaniolo için bir geçmiş olsun mesajı paylaştı. Arjantinli futbolcu, "Merih ve Zaniolo'nun sakatlıklarına çok üzüldüm. Arkadaşım Merih, daha güçlü ve erken döneceksin! Ve iyi şanslar Zaniolo, sen de bir şampiyon gibi döneceksin" ifadelerini kullandı.
Bugün başlayan ve 17 Ocak’a kadar devam edecek olan Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu açılış konuşması yapıyor.
Galatasaray’dan yıllık 18 milyon lira kazanan Fatih Terim, Beşiktaş’ın çalıştırıcısı Abdullah Avcı’ya 6 milyon lira fark atmış durumda. Terim, F.Bahçe Teknik Direktörü Yanal’dan ise 8 milyon lira fazla kazanıyor.
İtalya Serie A'da oynanan Roma-Juventus maçında sakatlanarak oyundan çıkan milli futbolcu Merih Demiral'ın durumuna ilişkin hocası Sarri'den bir açıklama geldi. Genç stoperin takım arkadaşları Cristiano Ronaldo ve Dybala da maç sonu milli futbolcuya destek olmak için paylaşım yaptı.
Belçika ekibi Cercle Brugge, Yunus Akgün için Galatasaray’a 2 milyon Euro’luk resmi teklif sundu. Sarı-Kırmızılıların, Antalya kampına da götürülmeyen genç futbolcu için gelen bu teklifi reddetti.
Sezonun ilk yarısında gol yollarında sorun yaşayan Beşiktaş, limit sorununun aşılmasının ardından Sırp forvet Aleksandar Prijovic'in transferini de resmiyete bindirecek.
Stoper transferinde gündeme gelen isimlerden biri olan Mamadou Sakho konusunda gözler teknik direktör Hüseyin Çimşir’de.
Beşiktaş'ta Jeremain Lens için Suudi Arabistan'dan 1 milyon Euro'luk teklif geldi. Satış gerçekleşirse bütçe de çok rahatlayacak.