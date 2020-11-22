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aksam.com.tr
  • 22 Kasım 2020 Pazar 09:37
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Cristiano Ronaldo şampiyonluk modunu açtı

Cristiano Ronaldo şampiyonluk modunu açtı

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Serie A'nın 8. haftasında Juventus, sahasında Cagliari'yi 2-0 mağlup ederken Milli futbolcumuz Merih Demiral 90 dakika sahada kaldı ve Ronaldo'nun 2. golünde asist yaptı.

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Juventus, sahasında Cagliari'yi ağırladı.

Allianz Stadı'nda oynanan maçı Juventus 2-0 kazanarka üç puanı alırken Ronaldo sahnedeki isimdi.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Ronaldo, Morata'nın asistiyle topu ağlara göndererek sessizliği bozdu. Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Ronaldo bu kez Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın asistiyle topu ağlara gönderdi ve ilk yarıyı Juventus 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Juventus oyunu lehine tutmayı başardı. Savunmanın ortasında De Ligt ile Merih Demiral ilk kez oynarken siyah beyazlılar bu sezon 3. kez gol yemeden maç tamamladı.

Bu sonucun ardından Juventus 16 puana yükselirken Cagliari ise 10 puanda kaldı.

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