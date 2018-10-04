Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'ndan affını istedi

Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun 2019'un kalan bölümünde Portekiz Milli Takımı'ndaki yerini alamayacağı öğrenildi.

Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre 33 yaşındaki futbolcu, Juve'ye alışma sürecini hızlı tamamlamak için milli takımdan affını istedi.

Ronaldo, böylece ülkesinin UEFA Uluslar Ligi'nde çıkacağı Polonya ve İtalya karşılaşmalarda oynayamayacak.

Yıldız futbolcunun İskoçya ile oynanacak hazırlık maçında da forma giymemesi bekleniyor.

(Fanatik)