Cristiano Ronaldo maaşında kesintiye gidiyor

Tuttosport'un verdiği haberde corona virüs nedeniyle etkilenen mevcut futbol ekonomisinde Juventus, futbolcularına maaş indirimi teklif etti. İddiaya göre Cristiano Ronaldo bu talebi kabul etti.
Daha önce Portekiz'deki bazı hastanelere 1'er milyon euro bağışlayan Cristiano Ronaldo, kulübü Juventus'ta 3,8 milyon euro'luk maaş kesintisini kabul etti.
Juventus kulübü, ekonomik önlem nedeniyle bütün futbolcularıyla görüşmeye hazırlandığı aktarıldı. Siyah-beyazlılarda görüşmelerde takım kaptanı Chiellini de yer alacak.
Bazı futbolcuların sözleşme koşulları nedeniyle maaş kesintisine sıcak bakmadığı Juventus'ta, kulüp başkanı Andre Agnelli, sportif direktör Fabio Paratici ve Giorgio Chiellini'n durumu görüşmek üzere bir araya gelecekleri belirtildi.
(NTV Spor)
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