Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'yi ikiye katladı

AKŞAM

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'yla 101 gole ulaşıp tarihe geçti. Portekiz, İsveç'i 2-0'la geçerken ağları iki kez sarsan “Makine” milli takım formasıyla 101. sevincini yaşadı. Messi ise onun yanına bile yaklaşamadı.

Cristiano Ronaldo, Portekiz’in UEFA Uluslar Ligi’nde İsveç ile oynadığı maçta iki gol attı. Portekiz’in 2-0 kazandığı maçta ünlü oyuncu Ronaldo, A Milli Takım forması altında 101 gole ulaştı. Ronaldo, dışında dalya diyen ve 100 golü geçen diğer isim İranlı Ali Daei olmuştu (109). Bu sonuçla Arjantinli yıldız Messi, 70 golle 9. sırada kalarak Portekizli ismin sıralamada yanına bile yaklaşamadı. Aynı zamanda Ronaldo, Portekiz’le Avrupa Şampiyonluğu ve Uluslar Ligi’ni kazandı. Messi ise Copa Amerika’yı bile elde edemedi.

TARİHTE BAŞKA BİR ÖRNEĞİ YOK

Ronaldo, milli takımda attığı 101 golün 55’ini sağ ayak, 22’sini sol ayak ve 24’ünü de kafayla kaydetti. 9 karşılaşmada hat-trick yaptı. Ronaldo, 33 yaşına girdiğinden beri Portekiz için 47 maçta 49 gol attı. CR7, sezonun ortasında 35 yaşına girmesine rağmen, 2019-20’de Juventus için 37 gol attı. Juve tarihinde bunu yapan ikinci bir isim yok! Premier Lig, La Liga ve Serie A’da 50 gole ulaşan ilk oyuncu oldu. Avrupa’nın beş büyük ligi içinde başka hiçbir oyuncunun yapamadığı şekilde çift hanelere ulaştı.

KARİYERİM DEDİ. KONUŞUYOR



Ronaldo, “Kariyerim benim yerime konuşuyor. Kimseye kanıtlayacak bir şeyim yok. Sahada her şeyi gösteriyorum. Nereye kadar oynayacağımı Tanrı bilir. Taraftarsız oynamak sirke gidip palyaço görmemek, bahçeye gidip çiçek görmemek gibi” dedi.



PELE'DEN TEBRİK

Dünya futbolunun Efsanesi Pele, “Bugün 100. golü kutlayacağımızı sanıyordum. Ama 101 oldu! Tebrikler Cristiano. Yolculuğunda yeni zirvelere ulaşman dileğiyle” paylaşımında bulundu. Oyuncunun eski kulübü Manchester United ise, “Portekiz’le 100 golü geçtiğin için tebrikler Cristiano” mesajını yayınladı.

