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aksam.com.tr
  • 13 Ekim 2020 Salı 17:14
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Cristiano Ronaldo koronavirüse yakalandı

Cristiano Ronaldo koronavirüse yakalandı

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Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo koronavirüse yakalandı.

Portekiz Futbol Federasyonu, koronavirüs testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo'nun İsveç maçının kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

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