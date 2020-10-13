Cristiano Ronaldo koronavirüse yakalandı

Portekiz Futbol Federasyonu, koronavirüs testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo'nun İsveç maçının kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
TFF, milli takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile oynayacağı maçta loca alanlarına yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınacağını açıkladı.
Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp'un Adrian'a güvenmemesi Uğurcan Çakır iddialarını yeniden gündeme getirdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceki gün Karagümrük ile yapılan hazırlık karşılaşmasında yeni transferlerin son durumundan ve alınan 5-2'lik sonuçtan memnun olduğunu söyledi.
Hes Kablo Kayserispor'un eski futbolcusu Rashad Sadigov, Azerbaycan ordusuna dahil oldu.
Galatasaray 2 yıl önce Al-Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis'in son taksitini ödemeyen Suudi Arabistan ekibini FIFA'ya şikayet etti.