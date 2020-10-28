Cristiano Ronaldo: 'Koronavirüs testi saçmalık'

Son koronavirüs testi de pozitif çıkan Cristiano Ronaldo'dan flaş bir tepki geldi.

Juventus'un süperstarı Cristiano Ronaldo, son koronavirüs testinin de pozitif çıkması üzerine sosyal medyadan tepki gösterdi.

İyi ve sağlıklı hissettiğini kaydeden Portekizli yıldız koronavirüs testinin hatalı olduğunu imalı ederken, "PCR testi saçmalık" ifadesini kullandı. Yaklaşık 1 saat boyunca mesajı duran Ronaldo, ardından ise teste tepki gösterdiği sözleri sildi.

"GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK SAHTEKARLIK"

Ronaldo'nun ardından kardeşi Katia Aveiro da, koronavirüsün büyütüldüğünü belirtirken, "Cristiano Ronaldo'nun dünyayı uyandırması gerekiyorsa, ben onun gerçekten bir peygamber olduğunu söyleyebilirim. Doğduğumdan beri gördüğüm en büyük sahtekarlık bu. Gözlerinizi açın lütfen" dedi.

Cristiano Ronaldo, son testinin pozitif çıkmasının ardından Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile, dolayısıyla da Lionel Messi ile bir kez daha karşılaşma şansını kaçırdı.