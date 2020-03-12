Cristiano Ronaldo, koronavirüs salgını sebebiyle İtalya'ya dönmeyeceğini Juventus'a bildirdi

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Juventus'u koronavirüs vurdu! Şimdi de Cristiano Ronaldo... Juventus'u koronavirüs vurdu! Şimdi de Cristiano Ronaldo... İtalya'daki koronavirüs salgını Juventus'ta forma giyen Daniele Rugani'ye kadar sıçrarken Siyah-Beyazlıların yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, bu gelişme sonrası Portekiz'den İtalya'ya dönmeyeceğini kulüp yetkililerine bildirdi.

İşte Fatih Terim'in derbi taktiği İşte Fatih Terim'in derbi taktiği Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş ile oynayacakları derbideki taktiğini futbolcularına anlatmaya başladı. İşte tecrübeli teknik adamın, siyah beyazlıları etkisiz hale getirmeyi düşündüğü taktiği...

NBA'de flaş Koronavirüs kararı! NBA'de flaş Koronavirüs kararı! Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Utah Jazz'ın Fransız oyuncusu Rudy Gobert'de corona virüsü (Covid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlar süresiz olarak askıya aldı.

Devler Ligi'nde ortalık karıştı, Emre Can ve Neymar birbirine girdi Devler Ligi'nde ortalık karıştı, Emre Can ve Neymar birbirine girdi UEFA Şampiyonlar Lig Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 2-1 yenildiği Borussia Dortmund'u evinde 2-0'la geçen Paris-Saint Germain, çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın son dakikalarında Neymar ve Emre Can arasında gergin anlar yaşandı.

Fenerbahçe'de tek çare Zico Fenerbahçe'de tek çare Zico İSMİ Fenerbahçe teknik direktörlüğü için anılan Roger Schmidt, Hollanda ekibi PSV ile anlaşmaya vardı.

Onyekuru'da son dakika! Beşiktaş derbisinde... Onyekuru'da son dakika! Beşiktaş derbisinde... Galatasaray'ın dün yaptığı idmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakan Henry Onyekuru'nun durumu belli oldu. Genç yıldızın ciddi bir sorunu olmadığı öğrenildi. Nijeryalı futbolcunun Beşiktaş derbisinde oynaması bekleniyor.