Cristiano Ronaldo, koronavirüs salgını sebebiyle İtalya'ya dönmeyeceğini Juventus'a bildirdi

beIN Sports muhabiri Tancredi Palmeri’nin geçtiği habere göre, Juventus’un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Daniele Rugani’nin koronavirüse yakalanmasının ardından Siyah-Beyazlı kulüple iletişime geçip İtalya’ya dönmeyeceğini bildirdi.



Yıldız futbolcu, Serie A’da oynanan Inter maçının ardından bu ayın başında felç geçiren annesini ziyaret etmek üzere özel izinle Portekiz’in Madeira şehrine gitmişti.

