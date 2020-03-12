Cristiano Ronaldo, koronavirüs salgını sebebiyle İtalya'ya dönmeyeceğini Juventus'a bildirdi

beIN Sports muhabiri Tancredi Palmeri’nin geçtiği habere göre, Juventus’un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Daniele Rugani’nin koronavirüse yakalanmasının ardından Siyah-Beyazlı kulüple iletişime geçip İtalya’ya dönmeyeceğini bildirdi.
Yıldız futbolcu, Serie A’da oynanan Inter maçının ardından bu ayın başında felç geçiren annesini ziyaret etmek üzere özel izinle Portekiz’in Madeira şehrine gitmişti.
Cristiano Ronaldo have communicated to Juventus that won’t come back from Portugal after his teammate Rugani tested #coronavirus positive— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 12, 2020
MAÇLAR 3 NİSAN'A KADAR ERTELENMİŞTİ
İtalya Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını sebebiyle Serie A’da oynanacak tüm maçları 3 Nisan tarihine kadar ertelemişti.
22 MAÇTA 21 GOL
Bu sezon ligde Juventus formasıyla 22 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 21 gollük performans sergiledi.
İtalya'daki koronavirüs salgını Juventus'ta forma giyen Daniele Rugani'ye kadar sıçrarken Siyah-Beyazlıların yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, bu gelişme sonrası Portekiz'den İtalya'ya dönmeyeceğini kulüp yetkililerine bildirdi.
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