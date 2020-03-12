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  • Cristiano Ronaldo, koronavirüs salgını sebebiyle İtalya'ya dönmeyeceğini Juventus'a bildirdi
  • 12 Mart 2020 Perşembe 11:33
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  • 12 Mart 2020 Perşembe 12:02

Cristiano Ronaldo, koronavirüs salgını sebebiyle İtalya'ya dönmeyeceğini Juventus'a bildirdi

Cristiano Ronaldo, koronavirüs salgını sebebiyle İtalya'ya dönmeyeceğini Juventus'a bildirdi

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Süper yıldız Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Daniele Rugani'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Portekiz'den İtalya'ya dönmeyeceğini Juventus'a bildirdi.

beIN Sports muhabiri Tancredi Palmeri’nin geçtiği habere göre, Juventus’un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Daniele Rugani’nin koronavirüse yakalanmasının ardından Siyah-Beyazlı kulüple iletişime geçip İtalya’ya dönmeyeceğini bildirdi.

Yıldız futbolcu, Serie A’da oynanan Inter maçının ardından bu ayın başında felç geçiren annesini ziyaret etmek üzere özel izinle Portekiz’in Madeira şehrine gitmişti.

MAÇLAR 3 NİSAN'A KADAR ERTELENMİŞTİ

İtalya Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını sebebiyle Serie A’da oynanacak tüm maçları 3 Nisan tarihine kadar ertelemişti.

22 MAÇTA 21 GOL

Bu sezon ligde Juventus formasıyla 22 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 21 gollük performans sergiledi.

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