Cristiano Ronaldo: '35'imde Madeira'da balıkçı olurdum sanıyordum'

Juventus'un 35 yaşındaki süperstarı Cristiano Ronaldo kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Juventus'un 35 yaşındaki süperstarı Cristiano Ronaldo, Juventus ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceklerini ifade etti.

Juventus forması altında bu sezon 28 maçta 22 gole katkı sağlayan Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna bir yenisini Juventus'ta eklemek için tüm şartların elverişli olduğunu düşünüyor.

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Juventus'ta oynamanın kendisinin "kazanma" güdüsünü daha da tetiklediğini dile getiren Ronaldo, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın çok zor olduğunu biliyoruz ancak bu zorluğun altında kalkabilecek kalitede bir ekibimiz var. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak birçok faktöre bağlı ancak Juventus, bana bir Şampiyonlar Ligi daha kazanmak için fırsat verdi" dedi.

35 yaşında hayal dahi edemediği başarılara ulaştığını ifade eden Ronaldo, "Futbolcuyu olmayı çok istedim, çok çalıştım, büyük fedakarlıklar yaptım ancak şu anda kazandıklarımın hiçbirini hayal dahi edemiyordum. 35 yaşında, 5 Ballon d'OR, 5 Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağımın yerine Madeira'da bir balıkçı olacağımı sanıyordum" şeklinde konuştu.

Kariyerinde attığı en iyi ve en anlamlı golün, Nisan 2018'de Real Madrid forması altında Juventus'a attığı gol olduğunu ifade eden Cristiano, "Juventus'a İtalya'da attığım gol inanılmazdı, o dönemde Real Madrid'i çeyrek finale taşıdı. Hiç şüphe yok ki o gol, benim kariyerimde attığım en güzel ve en anlamlı goldü" dedi.

(Sporx)