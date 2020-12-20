Cristiano double yaptı, Juventus farka koştu

Serie A'nın 13. haftasında Juventus, Parma'ya konuk oldu.
Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Juventus, Parma deplasmanında aldığı galibiyetle taraftarını sevindirdi.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri Cristiano Ronaldo (2), Alvaro Morata ve Dejan Kulusevski kaydetti.
Bu sonucun ardından 27 puanla üçüncü sıraya yerleşen Juventus, maç eksiği bulunan Milan'ın 1 puan gerisinde yer alıyor. Parma ise 12 puanda kaldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gaziantep yenilgisini değerlendirirken 'Futbolda bunlar oluyor ve biz yaşıyoruz, acı çekiyoruz' ifadelerini kullandı.
Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Fenerbahçe'nin dış sahadaki galibiyet serisi sonlandı.
Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.
Süper Lig'in 13. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk oluyor.
TFF, bir üst klasman hakeminin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.