Cristian Baroni'den Aykut Kocaman itirafı: Kalbimde özel yer edinmiş bir insan, benim için en önde o gelir

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni, Sarı-Lacivertlilerde forma giydiği 5 sezon boyunca yaşadıklarına dair açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de 2009-2014 yılları arasında forma giymiş olan Brezilyalı ön libero Cristian Baroni, yayıncı kuruluşa özel röportaj verdi. Baroni, Fenerbahçe'deki döneminden, oradaki arkadaşlarına, Aziz Yıldırım'dan teknik direktör Aykut Kocaman'a kadar birçok konuda açıklama yaptı.



İşte Baroni'nin verdiği röportajın tamamı:

Türkiye'de çok şey öğrendim. İlk geldiğimizde Türkler bize çok güzel kucak açtı. Oradaki arkadaşlarımla hala konuşuyorum. Fenerbahçe'de çok mutlu günler geçirdim. Şampiyonluk kazandım, kupalar kazandım. Mutluluklar, üzüntülerimden fazlaydı. Fenerbahçe'de son bir kez taraftarlara hoşçakalın demek isterdim. Veda etme fırsatım olmadı ancak Fenerbahçe'ye olan sevgim asla değişmedi. Fenerbahçe'ye karşı şükran duyuyorum. O dönemde beraber çalıştığım, başta Aziz Yıldırım olmak üzere birçok insan benim hayatımda önemli bir yer edindi.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki dönemimde bana çok yardımcı oldu. Volkan, Kuyt, Sow, Webo, benim için çok önemli oldular. Alex de öyle. Hepsi çok özel insanlar. Bana hep yol gösterici oldular.

AYKUT KOCAMAN SÖZLERİ

1 kişiyi ayrı bir tarafa yazıyorum, Aykut Kocaman. Kalbimde tamamen özel yer edinmiş bir insan. Benim için en önde o gelir. Beni Türkiye'ye getirdi ve her zaman yanımda oldu. Webo'yla çok sık konuşuyoruz. Sow ile Instagram üzerinden haberleşiyoruz. Aykut Kocaman'la da konuştuğumuz oluyor.

Bazı oyuncuların Fenerbahçe formasının büyüklüğünü anlaması lazım. Fenerbahçe'nin seviyesi şu an çok aşağıda gözüküyor. Bizim zamanımızda böyle değildi. Alıştığımız Fenerbahçe bu değil.

Benim için Trabzonspor maçları çok özel anlara sahne olmuştu. Trabzonspor'a çok özel goller attım. İz bırakan goller olduğunu düşünüyorum.

Fenerbahçe formasıyla 1 maç daha Kadıköy zeminine çıkmak istiyorum. Böyle bir hayalim var.

Lütfen ailemize, yakınlarımıza ve birbirimize dikkat edelim. En kıymetli nokta. Evde kalarak herkese sahip çıkalım. Bu süreç atlatıldıktan sonra Fenerbahçe'nin tekrardan yukarılara doğru tırmanmasını diliyorum.

(beinsports)