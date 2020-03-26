CR7 ve Messi'den büyük yardım

AKŞAM
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ve menajeri Jorge Mendes, Portekiz’deki hastanelere koronavirüsle mücadele için üç yoğun bakım ünitesi yaptırdı. Toplam maliyetin ise 1 milyon eurodan fazla olduğu belirtildi. Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ise hem Barcelona’da bir hastaneye hem de ülkesi Arjantin’e 1 milyon euro bağışta bulundu. Manchester City Menajeri Pep Guardiola da Barcelona Tıp Koleji ve Angel Soler Daniel Vakfı’na 1 milyon euro bağış yaptı.
ARSENAL VE PSG’DEN BAĞIŞ
Mesut Özil’in takımı Arsenal, koronavirüs sebebiyle 100 bin pound bağışta bulundu ve kulüp araçlarını sağlık çalışanlarının hizmetine verdi.
Paris Saint Germain de sağlık kuruluşlarına 100 bin euro yardımda bulundu.
Liglerle ilgili farklı senaryolar konuşuluyor. Bunlardan biri de sezonun ‘Yok' sayılması. Hukukçulara göre bu durumda maçlar iptal olacak. Yani Galatasaray'ın Kadıköy'de aldığı galibiyet de resmiyetini yitirecek.
Bordo-Mavili yönetim son 2 yıldır sözleşmeleri ‘Sezonluk' yapıyor. O yüzden ligler uzasa da Karadeniz ekibinin hiçbir oyuncusu ayrılamayacak ve ‘Ekstra' yazamayacak.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in çalışmalarını istediği yardımcıları ve scout ekibi idmansız dönemde yeni yeni isimleri gündeme almaya başladı.
Beşiktaş, önümüzdeki sene şampiyonluk mücadelesi vermek için kadroya ciddi takviyeler yapmak istiyor. Özellikle forvet ve kaleci transferleri için işi sıkı tutan yönetim forvet adaylarını belirledi. Bafetimbi Gomis ve Mario Mandzukic...
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, İçişleri Bakanlığı tarafından internet dolandırıcılığına karşı çekilen filmde oynadı, “Bedava peynir fare kapanında olur” mesajı verdi.
Koronavirüs sebebiyle alınan tedbirlerin ardından kulüplerin ekonomik gelirlerinin bir anda neredeyse sıfıra inmesi, Katalan devi Barcelona'yı harekete geçirdi. İspanyol basınının iddiasına göre Barça, oyuncularının maaşlarında yüzde 70'e varan indirim istedi. La Liga devini bu konuda yakından takip eden Beşiktaş da benzer bir adım atma kararı aldı.
Galatasaray taraftarlarının destek videosu, tecrübeli çalıştırıcıyı duygulandırdı... Hastanede koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim için taraftarlar video hazırladı. Tecrübeli hoca da twitter hesabından, “Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum” dedi.