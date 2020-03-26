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aksam.com.tr
  • 26 Mart 2020 Perşembe 08:00
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  • 26 Mart 2020 Perşembe 09:11

CR7 ve Messi'den büyük yardım

CR7 ve Messi'den büyük yardım

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Ronaldo, ülkesinin hastanelerine üç yoğun bakım ünitesi yaptırdı. Messi de 1 milyon euro bağışta bulundu.

AKŞAM

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ve menajeri Jorge Mendes, Portekiz’deki hastanelere koronavirüsle mücadele için üç yoğun bakım ünitesi yaptırdı. Toplam maliyetin ise 1 milyon eurodan fazla olduğu belirtildi. Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ise hem Barcelona’da bir hastaneye hem de ülkesi Arjantin’e 1 milyon euro bağışta bulundu. Manchester City Menajeri Pep Guardiola da Barcelona Tıp Koleji ve Angel Soler Daniel Vakfı’na 1 milyon euro bağış yaptı.

ARSENAL VE PSG’DEN BAĞIŞ

Mesut Özil’in takımı Arsenal, koronavirüs sebebiyle 100 bin pound bağışta bulundu ve kulüp araçlarını sağlık çalışanlarının hizmetine verdi.

Paris Saint Germain de sağlık kuruluşlarına 100 bin euro yardımda bulundu.

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Elini kalbine koy hocam!

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