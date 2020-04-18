CR7 inanılmaz biri

İtalyan devi Juventus forması giyen Merih Demiral, FourFourTwo’nun sorularını yanıtladı. Demiral, “Karantinada farklı şeyler yapabiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde 12 yaşında futbol oynarken geçirdiği bir kaza sonrası kör olan ve futbolu bırakıp müzik dünyasına giren dünyaca ünlü tenor Andrea Borcelli’nin Milano’da canlı olarak verdiği konseri internetten izleme fırsatı bulduk” dedi.
ARJANTİN’İN EN İYİSİ!
Merih, “Kobe Bryant’s Muse en sevdiğim belgesellerden biri, film olarak Interstellar beni çok etkiledi. Cristiano Ronaldo kaybetmenin ya da kazanmanın düzgün bir insan olmaktan daha önemli olmadığını bilen biri. Saha dışında da inanılmaz pozitif ve esprili bir insan. Dybala takıma katıldığım günden beri bana çok yakın davranıyor. Arada ona ‘Arjantin’in en iyisi sensin’ diye takılıyorum” açıklamasını yaptı.
Beşiktaş'tan ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer çalımı... Siyah-beyazlılar, bir süredir alternatif sol bek arayışını sürdürüyordu. Kara-Kartal Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Aytemiz Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala'ya imza attırmaya hazırlanıyor.
Belçika ekibi Anderlecht, tüm aramalarına rağmen Fransız futbolcu Samir Nasri'ye ulaşamadığını açıkladı.
Eski futbolcu Okan Koç'tan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın hakkında Chelsea için transfer itirafı geldi.
Leeds United'ın efsane ismi Norman Hunter, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Teknik direktör arayışını sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'de adımlar tek bir noktaya gidiyor. Sarı-lacivertli kulüpte hem Emre Belözoğlu hem de yönetim, genel özelliklerle Erol Bulut'u işaret ederken, Alanyaspor'un yaklaşımı da Fenerbahçe'nin Bulut'a yaklaştığını gösterdi.
Avrupada liglerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesi akıllara haziranda kontratı sona erecek olan futbolcuları getirdi.
Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak ikinci yarıda art arda aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından bir anda uzaklaşan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Gelecek sezonu riske atmak istemeyen Sarı-Lacivertliler, ilk hedef olarak sol bek mevkini belirlerken orta sahaya da Emre Belözoğlu'nun yerine kaliteli bir ayak transfer etmek istiyor. Bu bağlamda hareket eden Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den Gael Clichy ve İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.