CR7 inanılmaz biri

Juventus'taki milli gururumuz Merih Demiral, “Ronaldo ve Dybala ile harika ilişkilerim var. Ronaldo, insanların düşündüklerinin aksine çok alçakgönüllü ve esprili biri” dedi.

İtalyan devi Juventus forması giyen Merih Demiral, FourFourTwo’nun sorularını yanıtladı. Demiral, “Karantinada farklı şeyler yapabiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde 12 yaşında futbol oynarken geçirdiği bir kaza sonrası kör olan ve futbolu bırakıp müzik dünyasına giren dünyaca ünlü tenor Andrea Borcelli’nin Milano’da canlı olarak verdiği konseri internetten izleme fırsatı bulduk” dedi.

ARJANTİN’İN EN İYİSİ!

Merih, “Kobe Bryant’s Muse en sevdiğim belgesellerden biri, film olarak Interstellar beni çok etkiledi. Cristiano Ronaldo kaybetmenin ya da kazanmanın düzgün bir insan olmaktan daha önemli olmadığını bilen biri. Saha dışında da inanılmaz pozitif ve esprili bir insan. Dybala takıma katıldığım günden beri bana çok yakın davranıyor. Arada ona ‘Arjantin’in en iyisi sensin’ diye takılıyorum” açıklamasını yaptı.