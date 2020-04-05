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aksam.com.tr
  • 05 Nisan 2020 Pazar 13:15
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  • 05 Nisan 2020 Pazar 13:15

Coutinho için Premier League iddiası! İngiliz devi peşinde...

Coutinho için Premier League iddiası! İngiliz devi peşinde...

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Chelsea'nin Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Coutinho ile ilgilendiği iddia edildi.

The Sun'da yer alan haberde Bayern Münih'in 105 milyon Poundluk satın alma hakkını kullanmayacağı Coutinho için Chelsea'nin kiralama için oyuncunun menajeri Kia Joorabchian ile temasa geçtiği öne sürüldü.

2018'in devre arası transfer döneminde 145 milyon Pounda Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olan Coutinho Katalan ekibinde beklenen etkiyi gösterememiş ve Bayern Münih'e kiralık olarak gönderilmişti.

Brezilyalı yıldız ile Manchester United, Tottenham ve Arsenal de ilgileniyor.

(beIN SPORTS)

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