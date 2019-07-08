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  3. Copa America'da şampiyon Brezilya

Copa America'da şampiyon Brezilya

Copa America'da şampiyon Brezilya

Copa America finalinde Breziya ile Peru karşı karşıya geldi.

Brezilya mücadelenin 16. dakikasında Everton Soares'in golüyle 1-0 öne geçti. Peru, 44 dakikada Guerrero'nun penaltıdan kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.

Dakikalar 45+3'ü gösterdiğinde sahneye Gabriel Jesus çıktı ve Brezilya devreye 2-1'lik avantajla girdi.

Brezilya, Gabriel Jesus'un 70. dakikada gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı.

Richarlison, 90. dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi ve Brezilya, Peru'yu 3-1 mağlup ederek Copa America'da şampiyon oldu.

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