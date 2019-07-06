Copa America üçüncülük maçında ortalık karıştı

Aguero ve Dybala ile ilk yarıyı 2-0 önde götüren Arjantin'de Lionel Messi, Şili'de ise Garry Medel 40. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldılar. Ceza sahası içinde birbirine giren ikili hakem tarafından kırmızı kart gösterilerek oyun dışı kaldılar.

Arjantin, turnuvada Brezilya'ya, Şili ise Peru'ya yenilerek şampiyon olma şansını kaybetmişti.