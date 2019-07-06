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  3. Copa America üçüncülük maçında ortalık karıştı

Copa America üçüncülük maçında ortalık karıştı

Copa America üçüncülük maçında ortalık karıştı

2019 Copa America üçüncülük mücadelesinde Arjantin Milli Takımı ile Şili Milli Futbol takımı karşı karşıya geldi.Lionel Messi ve Gary Medel kırmızı kartla oyun dışı kaldı!

Aguero ve Dybala ile ilk yarıyı 2-0 önde götüren Arjantin'de Lionel Messi, Şili'de ise Garry Medel 40. dakikada  kırmızı kartla oyundan atıldılar. Ceza sahası içinde birbirine giren ikili hakem tarafından kırmızı kart gösterilerek oyun dışı kaldılar.

Arjantin, turnuvada Brezilya'ya, Şili ise Peru'ya yenilerek şampiyon olma şansını kaybetmişti.

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