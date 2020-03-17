Euro 2020'nin, 2021'e ertelenmesinden sonra bir erteleme de Amerika'dan geldi. Amerika kıtasının en büyük futbol organizasyonu olan ve bu yaz oynanması planlanan Copa America, tüm dünyayı kasıp kavuran coronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi.
Decisão tomada!— globoesportecom (@globoesportecom) March 17, 2020
Conmebol adia Copa América para 2021 https://t.co/zx6y8qSnFC pic.twitter.com/T1PLkdrHf2
UEFA, TFF de dahil 55 temsilcisiyle birlikte telekonferans ile bir araya geldi. Koronavirüs salgınının futbol dünyasında oluşturduğu sorunların ele alındığı toplantıda bu yıl içinde düzenlenecek tüm turnuvaların son durumu tartışıldı. Bu bağlamda EURO 2020, 2021 yılına ertelendi. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ise 'koronavirüs tehdidi sona erene kadar' askıya alındı.
Amerika kıtasının en büyük futbol organizasyonu Copa America 2021'e ertelendi
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'den, Yalçın Koşukavak ile anlaşıldığı iddiaları üzerine bir açıklama geldi.
Macaristan Futbol Federasyonu (MLSZ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ligleri askıya aldı.
Yeni Malatyaspor'da koronavirüs şüphesi nedeniyle geçen haftaki Kayserispor müsabakasında forma giyemeyen kanat oyuncusu Thievy Bifouma, kendisine yapılan testin sonucunun negatif çıktığını açıkladı.
UEFA, EURO 2020'nin ev sahibi şehirlerinden Kopenhag'daki otel rezervasyonlarının tamamını iptal etti.
Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan çalışanlar ve TFF yönetimini takip eden basın mensupları, korona virüsü nedeniyle sağlık kontrollerinden geçirildi. Sağlık ekipleri, TFF'de bulunan kişilerin ateşlerini ölçtü.