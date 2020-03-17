  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 17 Mart 2020 Salı 16:08
  • |
  • 17 Mart 2020 Salı 16:27

Copa America 2021'e ertelendi!

Copa America 2021'e ertelendi!

Paylaş

Amerika kıtasının en büyük futbol organizasyonu Copa America, COV-19 tedbirleri kapsamında 2021'e ertelendi

Euro 2020'nin, 2021'e ertelenmesinden sonra bir erteleme de Amerika'dan geldi. Amerika kıtasının en büyük futbol organizasyonu olan ve bu yaz oynanması planlanan Copa America, tüm dünyayı kasıp kavuran coronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi. 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Son dakika! Fenerbahçe'den Yalçın Koşukavak açıklaması

title

Bir ülkede daha futbola erteleme

title

UEFA, EURO 2020'yi 2021 yılına erteledi

Cristiano Ronaldo karantinada böyle görüntülendi

SPOR GÜNDEMİ

Ve UEFA'dan beklenen karar: 2021'e erteledik
Ve UEFA'dan beklenen karar: 2021'e erteledik

Ve UEFA'dan beklenen karar: 2021'e erteledik

UEFA, TFF de dahil 55 temsilcisiyle birlikte telekonferans ile bir araya geldi. Koronavirüs salgınının futbol dünyasında oluşturduğu sorunların ele alındığı toplantıda bu yıl içinde düzenlenecek tüm turnuvaların son durumu tartışıldı. Bu bağlamda EURO 2020, 2021 yılına ertelendi. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ise 'koronavirüs tehdidi sona erene kadar' askıya alındı.

Copa America 2021'e ertelendi!
Copa America 2021'e ertelendi!

Copa America 2021'e ertelendi!

Amerika kıtasının en büyük futbol organizasyonu Copa America 2021'e ertelendi

Son dakika! Fenerbahçe'den Yalçın Koşukavak açıklaması
Son dakika! Fenerbahçe'den Yalçın Koşukavak açıklaması

Son dakika! Fenerbahçe'den Yalçın Koşukavak açıklaması

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'den, Yalçın Koşukavak ile anlaşıldığı iddiaları üzerine bir açıklama geldi.

Bir ülkede daha futbola erteleme
Bir ülkede daha futbola erteleme

Bir ülkede daha futbola erteleme

Macaristan Futbol Federasyonu (MLSZ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ligleri askıya aldı.

Bifouma'nın koronavirüs testi sonucu belli oldu
Bifouma'nın koronavirüs testi sonucu belli oldu

Bifouma'nın koronavirüs testi sonucu belli oldu

Yeni Malatyaspor'da koronavirüs şüphesi nedeniyle geçen haftaki Kayserispor müsabakasında forma giyemeyen kanat oyuncusu Thievy Bifouma, kendisine yapılan testin sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

UEFA'dan erteleme için ilk hamle geldi! Tamamı iptal...
UEFA'dan erteleme için ilk hamle geldi! Tamamı iptal...

UEFA'dan erteleme için ilk hamle geldi! Tamamı iptal...

UEFA, EURO 2020'nin ev sahibi şehirlerinden Kopenhag'daki otel rezervasyonlarının tamamını iptal etti.

TFF'den koronavirüs önlemi
TFF'den koronavirüs önlemi

TFF'den koronavirüs önlemi

Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan çalışanlar ve TFF yönetimini takip eden basın mensupları, korona virüsü nedeniyle sağlık kontrollerinden geçirildi. Sağlık ekipleri, TFF'de bulunan kişilerin ateşlerini ölçtü.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.