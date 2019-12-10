Conte'den Galatasaray'a müjdeli haber! 'İkisinden birini alabilirsiniz'

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Yuto Nagatomo’yla yollarını ayırmaya hazırlanan ve sol bek arayışına çıkan Galatasaray’a İnter’den sürpriz bir haber geldi.

CONTE ALONSO VEYA EMERSON'DAN BİRİNİ İSTİYOR

Bu sezon Serie A’da şampiyonluğa oynayan ve Juventus’un hegemonyasını yıkmak için bütünleşen İnter’in Chelsea’den Marcos Alonso ile Emerson’a talip olduğu otaya çıkarken, başarılı teknik direktör Conte’nin iki sol bekten birini mutlaka takımında görmek istediği bildirildi. Elindeki mevcut oyunculardan Biraghi ve Asamoah’tan beklenen verimi alamayan Conte’nin Alonso’ya daha sıcak baktığı kaydedilirken, İspanyol futbolcunun gelmemesi halinde Emerson’un ikinci tercih olarak kullanılacağı belirtildi.

ASAMOAH BU SEFER GALATASARAY'A ÇOK YAKIN

Marcos Alonso veya Emerson’dan birini transfer etmeye hazırlanan İnter’in bir dönem Galatasaray’ın çok ciddi bir şekilde ilgilendiği Asamoah’ı kiralama fikrine sıcak baktığı ifade edildi. Dursun Özbek başkanlığında Sportif Direktör görevini üstlenen Cenk Ergün’ün iyi ilişkiler kurduğu Kwadwo Asamoah’ın bu sefer sarı kırmızılı kulübe yakın olduğu anlaşılırken, 31 yaşındaki Ganalı’nın gelişmeleri yakından takip ettiği vurgulandı.

11 maçta forma giyen Asamoah sadece 1 asist yaparken, Biraghi ise 12 maçta 2 asistlik performans ortaya koydu.