İrlandalı karma dövüş (UFC) sporcusu Conor McGregor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kariyerini noktaladığını açıkladı.

UFC sporcusu Conor McGregor, kariyerini sonlandırdığını açıkladı. 31 yaşındaki İrlandalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Arkadaşlar merhaba, emekli olmaya karar verdim. İnanılmaz anılar için çok teşekkür ederim. Ne yolculuktu ama! Buraya Las Vegas'ta dünya şampiyonu olduktan sonra annemle çekildiğim fotoğrafı koyuyorum. Her şey gönlünüzce olsun”

İrlandalı dövüşçü, 2016 ve 2019 yıllarında da emekli olduğunu açıklamış ancak daha sonra spora geri dönmüştü.

Karma dövüş sanatlarının en popüler sporcuları arasında yer alan McGregor'un Cage Warriors ve UFC (Ultimate Fighting Championship) organizasyonlarında şampiyonlukları bulunuyor.

2018'deki hafif sıklet unvan maçında Khabib Nurmagomedov'a yenilen McGregor, son olarak ocak ayında "kovboy" lakaplı ABD'li dövüşçü Donald Cerrone'yi 40 saniyede mağlup etmişti.