Conor Hourihane, Beşiktaş ve Trabzonspor'a önerildi

Süper Lig’de 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ve Beşiktaş’a, Aston Villa’da top koşturan Hourihane önerildi. Premier Lig temsilcisiyle 1 yıl sözleşmesi kalan 29 yaşındaki oyuncunun, Türkiye macerasına olumlu baktığı öğrenildi. Orta sahada iki yönlü oynayabilen İrlandalı futbolcu, bu sezon 34 maçta forma giyerken, 7 gol ve 5 asistlik katkıda bulundu.
Orta saha hattını yıldız bir isimle güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ın, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında bu mevkideki zaafları da dikkat çekmişti . Trabzonspor’un İngiliz teknik direktörü Eddie Newton‘un da Hourihane ile temasta olduğu bilgisine ulaşıldı.
Transfer dönemine müthiş bir giriş yapan Fenerbahçe, birkaç yıldır gündeminde olan Edin Visca'dan vazgeçmiyor. Sarı-Lacivertliler, 30 yaşındaki sağ kanat için Deniz Türüç ve Serdar Aziz ile bir miktar para ödemeyi kabul ediyor ancak Medipol Başakşehir, Ozan Tufan + para talep ediyor. İki takım arasında pazarlıklar kıran kırana sürüyor.
Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılık kararı alması bir anda dünya basınının gündemine oturdu. Arjantinli yıldızın bu kararı almasının ardında yatan sebebin ise Katalan ekibinin yeni teknik direktörü Ronald Koeman olduğu iddia edildi. 57 yaşındaki antrenörün, Messi'ye “Artık kulüp içindeki imtiyazların bitti. Sana karşı esnek olmayacağım. Takımı düşünmek zorundasın” dediği öne sürüldü.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe'ye, Guangzhou forması giyen İsrailli forvet Eran Zahavi önerildi.
PAOK'a elenerek Şampiyonlar Ligi'ne erken havlu atan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna gitti. Siyah-Beyazlıların Kupa 2'deki muhtemel rakipleri de belli oldu.
Barcelona'da Messi'nin ayrılık kararının yankıları tüm hızıyla sürerken Catalunia Radio'dan Pep Guardiola iddiası geldi.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem orta saha takviyesi. Jean Michael Seri transferini Ryan Babel ile bitirmenin hesaplarını yapan Sarı-Kırmızılılara, Fulham'dan beklenmedik bir cevap geldi. İngiliz ekibi, geçen sezon 1,5 milyon euroya kiraladığı Seri'nin yeniden kiralanması için bu kez 2,5 milyon euro talep etti.