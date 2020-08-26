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aksam.com.tr
  • 26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:01
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Conor Hourihane, Beşiktaş ve Trabzonspor'a önerildi

Conor Hourihane, Beşiktaş ve Trabzonspor'a önerildi

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Premier Lig ekibi Aston Villa'nın başarılı oyuncusu Conor Hourihane, menajeri tarafından Trabzonspor ve Beşiktaş'a önerildi.

Süper Lig’de 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ve Beşiktaş’a, Aston Villa’da top koşturan Hourihane önerildi. Premier Lig temsilcisiyle 1 yıl sözleşmesi kalan 29 yaşındaki oyuncunun, Türkiye macerasına olumlu baktığı öğrenildi. Orta sahada iki yönlü oynayabilen İrlandalı futbolcu, bu sezon 34 maçta forma giyerken, 7 gol ve 5 asistlik katkıda bulundu.

Orta saha hattını yıldız bir isimle güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ın, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında bu mevkideki zaafları da dikkat çekmişti . Trabzonspor’un İngiliz teknik direktörü Eddie Newton‘un da Hourihane ile temasta olduğu bilgisine ulaşıldı.

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