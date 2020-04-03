  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Nisan 2020 Cuma 20:50
  • |
  • 03 Nisan 2020 Cuma 20:51

Comolli'nin koltuğuna o geliyor

Comolli'nin koltuğuna o geliyor

Paylaş

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen futbolda Fenerbahçe yönetimi çalışmalarını sürdürüyor... Damien Comolli'nin istifasının ardından sportif direktörlük görevinin devam edeceğini açıklayan başkan Ali Koç, yeni bir isim için çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştı. Sarı-lacivertlilerin, iki hafta önce Barcelona'da da görev yapan İtalyan futbol adamı Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirildiği öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Comolli'nin ayrılığının ardından, yeni bir sportif direktör getirmeyi planlıyor. Bu çerçevede Avrupa futbolunda deneyimiyle ön plana çıkan isimlerle görüşüyor. İlk olarak temas kurulan isim Barcelona'nın eski sportif direktörü...

2 HAFTA ÖNCE GÖRÜŞTÜLER

Ajansspor'un haberine göre; Koç, iki hafta önce, Ariedo Braida ile görüştü. Braida, İtalyan bir futbol adamı. Sırasıyla önce Monza, ardından Milan ve sonra da FCBarcelona'da sportif direktör görevinde bulundu. Katalan kulübünde bir ara izleme ekibini de koordine etti. 12 Ağustos 2019'da Barcelona'dan bütünüyle ayrıldı.

Ali Koç'un temsil ettiği grup, Barcelona ile büyük bir sponsorluk anlaşmasına sahip. Koç, bu ilişki nedeniyle kulüp çevresindeki pek çok futbol adamıyla temasını koruyor. Braida ile Barcelona'daki iyi ilişkileri çerçevesinde temas kuran sarı lacivertlilerin başkanı, İtalyan futbol adamıyla birebir görüşerek, uzun süre fikir teatisinde bulundu.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY İLE DE ANILMIŞTI

Karşılıklı fikir alışverişinin ardından taraflar tekrar görüşmek kaydıyla toplantıyı sonlandırdı.

Barcelona'da Andoni Zubizaretta'nın yerine, 2015-2016 sezonunda sportif direktörlüğe getirilen Ariedo Braida'nın bu görevi çok verimli ve uzun sürmedi.

Daha önce Beşiktaş ve Galatasaray ile de adı anılan Braida şimdi de de Fenerbahçe'nin gündeminde... (A Spor)

.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Mayısın başlarında iyi şeyler olacak"

title

Kayserispor ikna olmadı, Beşiktaş'ta Mensah için yeni formül

title

TFF Sağlık Kurulu'ndan futbol dünyasına koronavirüs uyarıları

Gençlik ve Spor Bakanlığından ''Evde kal, hareketsiz kalma'' videosu

SPOR GÜNDEMİ

TFF Başkanı Nihat Özdemir: ‘Mayısın başlarında iyi şeyler olacak‘
TFF Başkanı Nihat Özdemir: ‘Mayısın başlarında iyi şeyler olacak‘

TFF Başkanı Nihat Özdemir: ‘Mayısın başlarında iyi şeyler olacak‘

TFF Başkanı Nihat Özdemir yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunuyor...

Comolli'nin koltuğuna o geliyor
Comolli'nin koltuğuna o geliyor

Comolli'nin koltuğuna o geliyor

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen futbolda Fenerbahçe yönetimi çalışmalarını sürdürüyor... Damien Comolli'nin istifasının ardından sportif direktörlük görevinin devam edeceğini açıklayan başkan Ali Koç, yeni bir isim için çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştı. Sarı-lacivertlilerin, iki hafta önce Barcelona'da da görev yapan İtalyan futbol adamı Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirildiği öğrenildi.

Kayserispor ikna olmadı, Beşiktaş'ta Mensah için yeni formül
Kayserispor ikna olmadı, Beşiktaş'ta Mensah için yeni formül

Kayserispor ikna olmadı, Beşiktaş'ta Mensah için yeni formül

Beşiktaş'ın almak için nabız yokladığı Bernard Mensah için kulübü Kayserispor'un istediği 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli transferi zora soktu…

Adem Büyük: ‘Çocuklarla vakit geçirmek daha zor‘
Adem Büyük: ‘Çocuklarla vakit geçirmek daha zor‘

Adem Büyük: ‘Çocuklarla vakit geçirmek daha zor‘

Koronavirüs salgını sebebiyle evden çıkamadıklarını söyleyen Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük, "Kulüple ilgili her şeyi özledim. Bir futbolcu için en büyük motivasyon maç oynamaktır. İşimi çok seviyorum ve severek yapıyorum. Takım arkadaşlarımı çok özledim" dedi.

TFF liglerin başlayacağı tarihi açıkladı
TFF liglerin başlayacağı tarihi açıkladı

TFF liglerin başlayacağı tarihi açıkladı

TFF, liglerin ne zaman başlayacağıyla alakalı bir açıklama yayımladı ve ilk kez tarih verdi.

Fatih Terim'den son dakika kararı! Suç duyurusu
Fatih Terim'den son dakika kararı! Suç duyurusu

Fatih Terim'den son dakika kararı! Suç duyurusu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kendisine hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

'Ligleri en geç bu tarihe kadar bitireceğiz'
'Ligleri en geç bu tarihe kadar bitireceğiz'

'Ligleri en geç bu tarihe kadar bitireceğiz'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF'nin yaptığı açıklama sonrası değerlendirmelerde bulundu. Yardımcı, “Her halükarda ağustos ayının sonunda tüm liglerimizi bitireceğiz” dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.