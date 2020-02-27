Comolli'den flaş transfer itirafı: 'Ne benim, ne de hocanın haberi vardı...'

Fenerbahçe’den ayrılan sportif direktör Damien Comolli, flaş açıklamalarıyla gündeme geldi.
David Ornstein’a özel açıklamalar yapan Comolli, Fenerbahçe’deki işleyişin ayrılığına zemin hazırladığını ifade ederek, “Son dönemde artık kulüp başkanı transferleri kendi yapmaya başlamıştı. Ne teknik direktörün ne de benim bir bilgim olmamıştı. Bu beni rahatsız etti. Aslında daha önce istifa etmiştim. Yönetim kabul etmemişti. Ama son gelişen durumlar sonrası ayrılmaya karar verdim. Çünkü zor oluyordu artık” dedi.
Twitter olayı ve diğer gelişmeleri de anlatan Fransız idareci, “Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaptım. Durumu açıklamak için tweet attım. Kulüp bu olay sonrası artık gitmeme izin verdi. Yaz dönemini transferde iyi geçirmiştik. Kadroda çok iyi oyuncular vardı. 18-19 ay çalıştım, açıklamak kolay değil ama bazı zor durumlar vardı” yorumunu yaptı.
Vedat Muriqi’nin önemli bir yıldız olacağını savunan Damien Comolli, “Premier Lig’den bazı kulüpler takip ediyor. Transfer teklifleri gelebilir. İyi bir futbolcu ve çok formda” ifadelerini kullandı.
(Milliyet)
Fenerbahçe’ye veda eden Damien Comolli, son dönemde yaşadığı zorlukları ve dayanamayacağı bir noktaya geldiğini aktardı.
Bordo-Mavili takım, sezon sonunda mukavelesi bitecek 29 yaşındaki futbolcuyla sözleşme uzatmaya çalışıyordu. Ancak, oyuncunun menajerinin Galatasaray’la görüşme yaptığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, 3-1 mağlup oldukları Galatasaray derbisinin ardından ilk 11’i değiştiriyor.
Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Filip Novak'tan son dakika açıklaması... Bordo mavili takımın sol beki, kulübüyle 3 aydır görüştüklerini ancak sözleşme uzatma konusunda uzlaşma sağlayamadıklarını söyledi... Galatasaray'ın da gündeminde olan Novak, transfer olabileceği takımı da açıkladı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve performansıyla göz dolduran Boateng için siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan sürpriz bir karar geldi. Yalçın, Ganalı yıldızı Alanyaspor maçında Burak Yılmaz'la birlikte çift forvet oynatacak.
Galatasaray'da erken seçim isteyen muhalif kanadın, idari olarak ibra edilmeyen Başkan Mustafa Cengiz’i mali yönden de ibra etmemeye hazırlandığı iddia ediliyor. Faruk Süren ise çatı aday olarak düşünülen eski yönetici ve aynı zamanda zamanda damadı olan Burak Elmas için destek arayışında.
Fenerbahçe'de Galatasaray yenilgisi sonrası Ersun Yanal’ın kovulacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Yönetim halen sessizliğini korurken, konuyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.