Comolli yeni gözdesini açıkladı

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı sportif direktör Damien Comolli, Fransız basınına açıklamalarda bulundu.
Le Phoceen'in sorularını yanıtlayan Comolli, bu dönemde Marsilya'da öne çıkardığı genç yetenek olarak Boubacar Kamara'yı gösterdi. Fransız futbol adamı, Kamara'nın Avrupa'nın büyük takımlarında forma giyebileceğini belirtti.
Yaptığı açıklamada Comolli, "Kamara, Marsilya'da beni en çok etkileyen oyuncu. Manchester City, Real Madrid gibi büyük takımlarda oynayacağını düşünüyorum. Marsilya'da en üst düzeyde oynamak adına en fazla potansiyele sahip oyuncu konumunda. Zeki bir oyuncu, topla kat ediyor, oyunu yaşıyor..." ifadelerini kullandı.
Comolli, Kamara'ya ek olarak Duje Caleta-Car'ın da Premier Lig'de oynayabilecek profilde olduğunu belirtti ve "Caleta-Car da Premier Lig için ideal bir isim. Onun da ciddi bir potansiyeli var" dedi.
'CİDDİ BİR DÜŞÜŞ YAŞANACAK'
Liverpool, Tottenham ve Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, son olarak corona virüs salgını sonrası Avrupa futbolundaki muhtemel tabloyu değerlendirdi.
Olimpik Marsilya'nın en çok öne çıkan 4 oyuncusu olarak Morgan Sanson, Florian Thauvin, Boubacar Kamara ve Duje Caleta-Car'ı gösteren Comolli, "En değerli isimler olarak bu 4 oyuncuyu gösterebiiriz ancak şu an Avrupa'da hangi başkanla konuştuysam fiyatların düşeceğinden bahsediyorlar. Çok ciddi bir düşüş yaşanacak. Bu yüzden herhangi bir oyuncu için fiyattan bahsetmek imkansız" dedi.
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