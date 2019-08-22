Comolli Ogbonna seferinde

Damien Comolli, West Ham’ın İtalyan stoperi Ogbonna için fiyat sordu. Kanarya’da 4-5 güne bir stoper takviyesi bitirilecek.

AKŞAM

SARI-Lacivertliler’in transfer çalışmaları devam ediyor. Kadroya bir stoper daha katmak için uğraşan F.Bahçe, West Ham’dan İtalyan Angelo Ogbonna için temaskurdu. Fransız Sportif Direktör Damien Comolli’nin görüşmeleri yürüttüğü bilgisi ulaştırıldı. 31 yaşındaki savunmacı ile West Ham arasındaki bağlar iyice zayıfl adı. Bütçe planlamasının dışına çıkmayı kesinlikle düşünmeyen F.Bahçe, mali dengeyi düşünerek hareket ediyor.

SOL BEKTE DE OYNAR

Ogbonna’nın piyasa değeri ise 8 milyon euro!.. Torino formasıyla kendini kanıtlayan Ogbonna, 2013’te 15 milyon euroya Juve’ye geçti. 2 sene sonra 11 milyon euroya West Ham’a transfer oldu. Solak Ogbonna, sol bekte de görev yapabiliyor.