Comolli Ogbonna seferinde

AKŞAM
SARI-Lacivertliler’in transfer çalışmaları devam ediyor. Kadroya bir stoper daha katmak için uğraşan F.Bahçe, West Ham’dan İtalyan Angelo Ogbonna için temaskurdu. Fransız Sportif Direktör Damien Comolli’nin görüşmeleri yürüttüğü bilgisi ulaştırıldı. 31 yaşındaki savunmacı ile West Ham arasındaki bağlar iyice zayıfl adı. Bütçe planlamasının dışına çıkmayı kesinlikle düşünmeyen F.Bahçe, mali dengeyi düşünerek hareket ediyor.
SOL BEKTE DE OYNAR
Ogbonna’nın piyasa değeri ise 8 milyon euro!.. Torino formasıyla kendini kanıtlayan Ogbonna, 2013’te 15 milyon euroya Juve’ye geçti. 2 sene sonra 11 milyon euroya West Ham’a transfer oldu. Solak Ogbonna, sol bekte de görev yapabiliyor.
G.Saray, 2.9 milyon euroluk bütçe açığını kapatmak için Yunus Akgün ve Linnes’ten birini satmaya çalışıyor.
İTALYAN basınına göre, Cristiano Biraghi’nin yerine sol bek arayan Fiorentina, daha önce uzun yıllar Serie A’da top koşturan Nagatomo’yu opsiyonları arasında tutuyor.
Burak Yılmaz’dan sakatlığı nedeniyle sezonun ilk haftasında yararlanamayan Beşiktaş’ta forvet transferi için düğmeye basılırken, İngiltere’ye giden Başkan Fikret Orman’ın Steve Mounie için Huddersfield’le pazarlıklarını sürdürdüğü bildirildi.
Bir dönem Beşiktaş’ın kalesini koruyan Cordoba, vatandaşını analiz etti: “Falcao kendine nasıl bakacağını biliyor. İstanbul çok özel bir şehir. Bazılarını şaşırtıyor ama Falcao o tarz biri değil. Akıllı bir golcü ve Türkiye’de başarılı olacaktır.”
Fatih Terim, Kolombiyalı yıldıza göre oyun planını değiştirecek. Eğer Falcao gelirse ve Diagne kalırsa onunla birlikte çift forvet olarak görev yapacak. Tek başına oynarsa Ryan Babel kendisine yakın oynayacak.
FIRTINA bugün AEK ile UEFA Avrupa Ligi play-off maçına çıkıyor. İşte iki takımın da muhtemel 11’leri…
Fenerbahçe’de transfer listesinde yer alan çok sayıda sol bekle anlaşma sağlanamayınca Milan’ın 26 yaşındaki Uruguaylı’sı ilk sıraya alındı. Alman basını ise Sarı-Lacivertliler’in 25 yaşındaki Portekizli futbolcu için Borussia Dortmund’la el sıkıştığını ileri sürdü.