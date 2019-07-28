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aksam.com.tr
  • 28 Temmuz 2019 Pazar 09:53
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  • 28 Temmuz 2019 Pazar 09:53

Comolli ile Ersun Yanal zirvesinden 4 yıldız futbolcu çıktı

Comolli ile Ersun Yanal zirvesinden 4 yıldız futbolcu çıktı

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Fenerbahçe transferde bir kez daha atağa kalkıyor. Dün Damien Comolli ile Ersun Yanal Samandıra’da bir araya geldi. İkili, transfer edilecek isimleri masaya yatırdı.

Fenerbahçe yeni bir transfer harekatına başlıyor. Sarı-Lacivertliler'de dün büyük hareketlilik yaşandı. Sportif Direktör Comolli ile Teknik Direktör Ersun Yanal Samandıra'da bir araya geldi. İkili transfer edilecek isimleri masaya yatırdı. Analizler yapıldı ve harekat başladı.

FAVORİLER JESUS VE KJAER

F.Bahçe daha önce belirlediği 9 isimden 4'ünü kadroya katmak için uğraş verecek. Kanarya, savunma hattına Simon Kjaer, Juan Jesus ve Zanka'dan 2'sini transfer edecek.

SCHNEIDERLIN BİR ADIM ÖNDE

Ön libero için ise Schneiderlin, M'Vila ve Amadou'dan biri alınacak. Everton'da forma giyen Fransız 6 numara Morgan Schneiderlin diğer adaylara göre bir adım önde.

3 GOLCÜ DE BİRBİRİNDEN İYİ

Forvet adayları Batshuayi, Moting ve Nikola Kalinic. Comolli, önümüzdeki haftadan itibaren çalışmalara hız verecek. 4 yıldızı bitirecek.

SÖZLEŞMESİ 2021'DE BİTİYOR

Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus, 2017 yılından beri İtalyan kulübünde forma giyiyor. 28 yaşındaki yıldızın sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

(Takvim)

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