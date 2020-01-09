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aksam.com.tr
  • 09 Ocak 2020 Perşembe 12:25
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  • 09 Ocak 2020 Perşembe 12:33

Comolli Falette transferiyle ilgili flaş iddialara yanıt verdi

Comolli Falette transferiyle ilgili flaş iddialara yanıt verdi

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Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Simon Falette transferi konusunda komisyon aldı iddialara cevap vermek için twitter hesabı açtı. Fransız futbol adamı bu transferden ticari bir ilişkisi olduğu iddialarını yalanladı ve yasal işlem başlatacağını duyurdu.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Simon Falette transferi konusunda iddialara cevap vermek için twitter hesabı açtı. Fransız futbol adamı bu transferden ticari bir ilişkisi olduğu iddialarını yalanladı ve yasal işlem başlatacağını duyurdu:

"Başkanımız Falette’in kiralık olarak takımımıza katkı sağlayacağını düşündüğü için bu transferin gerçekleşmesini istedi. Başkanın bu kararına saygı duymamız ve Falette’i iyi ağırlamamız gerekiyor. Basında yer aldığı gibi Rogon şirketiyle herhangi bir bağım bulunmuyor. O derece ki, Simon Falette’in transfer görüşmelerinde bulunmadım. Tolga ve Luiz Gustavo transferlerinde bir görüşmemiz oldu yalnızca. Son olarak Rogon şirketi ile benim aramda bir çıkar ilişkisi olduğunu iddia eden kişiler hakkında yasal haklarımı kullanarak kendileri ile mahkemede hesaplaşacağımı herkesin bilmesini isterim."

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