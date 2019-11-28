Comolli, Başakşehir maçı için İstanbul'a gelen Roma yöneticileriyle Kolarov transferini görüşecek

Fenerbahçe sezon başında adeta Kadıköy'ün sınırından geri dönen Aleksandar Kolarov için yeni bir hamlede bulunuyor.

Sportif direktör Comolli, Başakşehir maçı için İstanbul'da bulunan Roma Kulübü'nün yöneticileriyle bir araya gelecek.

Comolli, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki Sırp yıldızı ocak ayında F.Bahçeli yapmak için Roma'yla anlaşmaya çalışacak.

(Fotomaç)