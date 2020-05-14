Cömert olan kazanır

AKŞAM
İngiltere Premier Lig’in devlerinden Arsenal’da Menajer Mikel Arteta, Basel’de forma giyen gurbetçi futbolcu Eray Cömert’in transferini isterken genç oyuncu için Galatasaray da temaslarını hızlandırmış durumda. İngiliz Daily Star’ın iddiasına göre; Arsenal, daha önce ilgilendiği Eray Cömert’in Basel formasıyla sergilediği başarılı performansın ardından menajer Mikel Arteta’nın da onayıyla tekrar harekete geçti.
TÜRK KÖKENLİ OLUŞU AVANTAJ
Haberde, Arsenal’in Galatasaray ile rekabet ettiği aktarıldı. Daily Mail ise oyuncunun Türk kökeninin transfer adına avantaj sağlayabileceğini aktarırken, Arsenal’in Basel’le oldukça iyi ilişkileri olduğunu belirtti. Arsenal’in savunma hattına takviye adına ilk tercihi Fransız stoper Dayot Upamecano’ydu. Ancak menajeri Struth’un Sport 1’e oyuncusunun transferine ilişkin açıklamaları sonrası Eray Cömert ismi ön plana çıktı.
2 MİLYON EURO ÖNERDİ
Struth, oyuncunun bu yaz Red Bull Leipzig’den ayrılmasının çok zor olduğunu belirtmişti. Alman basını ise Galatasaray’ın 22 yaşındaki stoper için Basel’e 2 milyon euro önerdiğini yazdı. Eğer Arsenal, Galatasaray’dan daha yüksek bir teklif yaparsa oyuncuyu kapabilir. Kulübüyle 2022’ye kadar mukavelesi bulunan Eray’ın ayrılmaya sıcak baktığı biliniyor. 1.83 boyundaki genç yetenek, sadece 1 kez de İsviçre Milli Takımı’nın formasını giydi.
Galatasaray ve Arsenal genç stoper için karşı karşıya geldi. İngiliz ve Alman basını, Sarı-Kırmızılı takımın Eray Cömert için ilk teklifi yaptığını yazdı. Şimdi Arsenal'in Basel'li futbolcu için İsviçre kulübüne yapacağı teklif merakla bekleniyor.
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