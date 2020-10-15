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aksam.com.tr
  • 15 Ekim 2020 Perşembe 20:05
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Colin Kazım İngiltere'ye transfer oldu

Colin Kazım İngiltere'ye transfer oldu

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AA

İngiltere Championship ekibi Derby County, Colin Kazım Richards'ı kadrosuna kattı.

Derby County Kulübü, serbest oyuncu durumundaki Colin Kazım Richards ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Türkiye'de Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Hollanda'da Feyenoord, İskoçya'da Celtic, İngiltere'de Sheffield United, Blackburn Rovers, Brezilya'da Coritiba, Corinthians gibi takımlarda top koşturan 34 yaşındaki İngiliz asıllı Türk futbolcu, son olarak Meksika'nın Pachuca ekibinde oynamıştı.

Forvet ve kanatlarda görev yapabilen Colin Kazım Richards, Türkiye Milli Takımı'nda 37 kez forma giymişti.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Hollandalı Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County, 4. haftası geride kalan İngiltere Championship'te 3 puanla 20. sırada yer aldı.

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