Colin Kazım Derby formasıyla ilk golüne imza attı

İngiltere Championship takımlarından Derby County'de forma giyen Türk futbolcu Colin Kazım-Richards, takımıyla ilk golünü attı.
A Milli Takımımızda da bir dönem forma giyen 34 yaşındaki Colin Kazım-Richards, takımının Coventry'i konuk ettiği maçın 83. dakikasında kafayla topu ağlarla buluşturdu. Bu sezon çıktığı 9. maçta ilk golünü atan Richards'ın golüne 90+1'de Gustavo Hamer cevap verince taraflar puanları paylaştı.
Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor'un yanı sıra doğduğu ülke İngiltere'de Blackburn forması da giyen Kazım, Olympiakos, Toulouse, Feyenoord, Celtic, Coritiba, Corinthians, Pachuca gibi takımlarda forma giyerek adeta dünya turu atmıştı. Sezon başında anlaştığı Derby County'de ise işler yolunda gitmedi ve takım 15 maç sonunda ligin son sırasından kurtulmayı bir türlü başaramadı.
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