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aksam.com.tr
  • 29 Nisan 2020 Çarşamba 21:16
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  • 29 Nisan 2020 Çarşamba 21:20

Çok zor!

Çok zor!

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Galatasaray'da gösterdiği performansla alkış alan Mario Lemina'nın bonservisi konusunda indirim gelse de sarı-kırmızılıların bu rakamı da ödemesinin zor olduğu kaydedildi.

Koronavirüs salgını nedeniyla yaşanan kriz, futbolu da derinden etkilerken oyuncu bonservislerinde de ciddi bir düşüş var. Gabonrewiev adlı internet sitesinin haberine göre; Galatasaray'ın Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina'nın bonservisi de 6.4 milyon Euro'ya kadar gerilerken yine de Aslan'ın bu rakamı ödemesinin zor olduğu kaydedildi. Sarı-kırmızılıların İngiliz ekibini yeniden kiralamaya ikna etmek için görüşeceği vurgulandı.

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Çok zor!
Çok zor!

Çok zor!

Galatasaray'da gösterdiği performansla alkış alan Mario Lemina'nın bonservisi konusunda indirim gelse de sarı-kırmızılıların bu rakamı da ödemesinin zor olduğu kaydedildi.

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