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Çok ağır cezalar

Çok ağır cezalar

Yüzde 5 ihlale ihtar, yüzde 10’a kadro sınırlaması. İhlalin daha ağır olması durumunda ise puan silme ve transfer yasağı cezası gelecek.

AKŞAM

YENİ lisans talimatında harcama limitlerini ihlal eden kulüplere verilecek cezalar da belirlendi. Hangi ihlallerde hangi cezaların verileceği şu şekilde açıklandı:

? % 5’e kadar aşılması durumunda İhtar Cezası verilir.

? % 6 -% 10 arası aşılması durumunda Kadro Sınırlaması Cezası verilir.

? % 11 -% 15 arası aşılması durumunda Transfer Yasağı Cezası verilir.

? % 16 - % 20 arası aşılması durumunda 1 Puan Silme Cezası verilir, buna ek olarak Transfer Yasağı, Kadro Sınırlaması ve Para Cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

? % 21 - % 25 aşılması durumunda 2 Puan Silme Cezası verilir, buna ek olarak Transfer Yasağı, Kadro Sınırlaması ve Para Cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

? % 26 ve Üstü aşılması durumunda 3 Puan Silme Cezası verilir, buna ek olarak Transfer Yasağı, Kadro Sınırlaması ve Para Cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır

? Kulüplerin, Kurul’a sunması gereken bilgi ve belgeleri süresinde sunmaması, eksik sunması veya yanıltıcı bilgi ve belge sunması halinde Kurul tarafından, ihlalin ağırlığına göre İhtar, Kadro Sınırlaması, Transfer Yasağı ve Puan Silme yaptırımları birlikte veya ayrı uygulanır

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