Çocukluk aşkı sona erdi

AKŞAM

Lionel Messi, Barcelona'da sağlık kontrolüne katılmadı. Tesislerin önünde Arjantinli yıldızın gelmesini bekleyen minik bir taraftar ise gözyaşlarını tutamadı.

Barcelona'dan ayrılmak isteyen Lionel Messi’nin dünkü sağlık kontrolüne katılıp katılmayacağı çok merak ediliyordu. Messi hayranı minik bir taraftar da tesisler önünde Arjantinli yıldızın gelmesini bekledi. Messi forması giyen ufak taraftar tesislere giren tüm arabalara dikkatlice baktı. Minik taraftar 33 yaşındaki yıldız tesislere gelmeyince gözyaşlarını tutamadı.

20 yıldır bu formayı giyen Messi’nin normal şartlarda 30 Haziran 2021’e kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor. LaLiga yönetimi, Barcelona’ya hak vererek Messi’yi isteyen kulübün 700 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemesi gerektiğini açıkladı. LaLiga Yönetimi, 700 milyon euronun ödenmemesi durumunda vize prosedürünü gerçekleştirmeyeceklerini de dile getirdi.