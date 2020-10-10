Çocukları mesut edecek

AKŞAM

Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, kendi hikayesinden esinlenilerek üretilen bir ayakkabının gelirlerini İtalya'da Kovid-19'dan etkilenen çocuklara bağışlayacağını açıkladı.

Arsenal'de futbol yaşantısını sürdüren Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, yine ses getirecek bir olaya imza attı. Yaptığı yardımlarla tüm dünyada adından sıkça söz ettiren 31 yaşındaki süper star, bu kez elini İtalya’ya uzattı. Mesut, kendi hikayesinden esinlenerek üretilen bir ayakkabının gelirlerini İtalya’da koronavirüs pandemisinden etkilenen çocuklara bağışlayacağını açıkladı. Mesut Özil haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

350 EUROYA SATILACAK

“Çocukluğumu ve kişisel hikayemi kutlamak için tasarlandı. Bütün gelirler İtalya’daki Kovid-19 krizinden etkilenen çocukların dijital eğitime erişebilmelerine yardımcı olabilmek için bağışlanacak.” Hide and Jack moda markası tarafından tasarlanan ve Mesut’un geçmişinden esinlenerek hazırlanan “The Cage” (Kafes) adı verilen spor ayakkabıları, 16 Ekim tarihinden itibaren satışa sunulacak. Ayakkabıların 350 euroya satılacağı açıklandı.



SONUNA YAKLAŞTI



Arsenal Menajeri Mikel Arteta ile yıldızı barışmayan Mesut Özil, Torpçular’daki kariyerinin sonuna yaklaştı. Kulüp iki haftadır Mesut’la sözleşme feshi konusunda müzakerelerde bulunuyor. Ancak şu ana kadar yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Mesut’un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

