Club Brugge'ün kamp kadrosuna almadığı Mbaye Diagne, Galatasaray'a geri dönüyor
MBaye Diagne, Club Brugge'ün Katar'da yapacağı 29 kişilik devre arası kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Galatasaray'a devre arası transfer döneminde geri dönmesi beklenen Mbaye Diagbe, kiralık oynadığı Club Brugge'ün devre arası Katar kampı kadrosuna alınmadı.
Belçika ekibinden yapılan açıklamada kamp kadrosu duyurulurken Diagne kadroda yer almadı. Brugge'de Kasım ayında kadro dışı bırakılan Diagne'nin yerine yeni transfer edilen 18 yaşındaki Badji'nin oluşu dikkat çekti.