Club Brugge'den flaş açıklama: 'Diagne gidince nefes aldık'

Senegalli golcünün saygısız davranışları nedeniyle takım içindeki huzuru bozduğunu ve oyuncuları kötü anlamda etkilediğini belirten Rigaux, “Diagne gidince kesinlikle eksikliğini aramadık. Tam aksine takımda iyi bir aile ortamı oluştu, derin bir nefes aldık. Takımda kulübün standartlarına saygı duyan oyuncular kaldı” diye konuştu. Hocası Clement’in kadro dışı bıraktığı Diagne, 1 ay ülkesi Senegal’da kaldıktan sonra, Galatasaray ’ın baskıları sonucu Brugge’de antrenmanlara geri dönmüştü.
Liglerin ertelenmesi, bin 472 hakemin gelirlerine darbe vurdu. Liglerde görev yapan toplam bin 493 hakemden, profesyonel olan 21 hakem maaşlarını alıyor ancak onlar da maç gelirlerinden oldu. Diğer bin 472 hakemin ise kazançları kesildi.
Aslan hem oyunuyla hem de kulübe olan aidiyetiyle kendini ispat eden yıldız isim için Southampton ile masaya oturacak Cimbom, 26 yaşındaki yıldız için İngiliz ekibine 6 milyon euro önerecek. Mario Lemina da Galatasaray'a yardımcı olacak.
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un, alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle siyah beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır'a Bayern Münih kancası... Yedek kaleci arayışında olan Alman devinin transfer listesinde 21 yaşındaki kalecinin yer aldığı öne sürüldü.
Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer olan yaşadığı sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Douglas, gelecek sezon siyah beyazlo takımda yer almayacak. Brezilyalı sağ bekin ülkesine döneceği öğrenildi.
Albayrak ve Terim'in ardından Günay'ın da testinin pozitif çıkmasıyla gözler Kançal'a çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetici, bu üçlünün hastane testinin negatif olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı testlerinde pozitif çıktığını hatırlattı, kendisinin tomografisinde de kitle görüldüğünü dile getirdi
Bir dönem Kasımpaşa'da forma giyen Aston Villa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, Beşiktaş'a transferine yeşil ışık yaktı.