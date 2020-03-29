Club Brugge ve Standart Liege, Abdoulay Diaby için devrede

Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan kiraladığı Abdoulay Diaby için Club Brugge ve Standart Liege devreye girdi.

Sezon başında Portekiz Ligi takımı Sporting Lizbon'dan Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan hücum oyuncusu Abdoulay Diaby için iki kulübün talip olduğu açıklandı.



Belçika basınına göre Club Brugge ve bir diğer Belçika ekibi Standart Liege, Diaby'i izlemeye aldı.

4.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Haberde, Diaby için 4.5 milyon euro bonservis bedeli biçen Sporting'in oyuncuyu bu rakamın altına bırakmayı düşünmediği aktarıldı. Ancak her iki Belçika kulübünün de 28 yaşındaki futbolcu için 4.5 milyon euro gibi bir bedel ödemek istemediği belirtildi.

Bu sezon Beşiktaş forması ile 32 maça çıkan Malili futbolcu 3 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

(Sporx)