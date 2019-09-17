Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, Diagne'ye 11'de yer vermeyecek

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, ilk 11'ini yavaş yavaş şekillendiriyor.

Belçika basınında yer alan haberlere göre; pazartesi günü gerçekleştirilen antrenmanda Philippe Clement, Mbaye Diagne'yi ilk 11'de görevlendirmedi. Galatasaray savunmasının 'ağır' olmadığını düşünen Club Brugge'nin hocası, hızlı oyuncularına ilk 11'de yer verecek.

Bu sezon Avrupa'da oynadığı 4 maçta sıklıkla 3-5-2 kullanan Clement, bu kez 4-3-3'e dönecek.

DAHA HIZLI İSİMLERİ TERCİH EDECEK

Sağ açıkta Emmanuel Dennis görev alacak. Dennis'in 33 yaşındaki Yuto Nagatomo'ya göre çok hızlı olduğunu düşünen Clement, yine Mariano'ya göre hızlı olacaklarından hareketle sol açıkta forvet özellikli Okereke veya direkt o bölgenin oyuncusu Diatta'ya görev verecek.

Marcao ve Luyindama'nın ağır kaldığı ve Diagne'nin onları zorlayamayacağını düşünen Club Brugge'nin teknik patronu, forvet olarak Lois Openda'yı ilk 11'e yazacak.

CLUB BRUGGE MUHTEMEL 11'İ

Mignolet; Mata, Mechele, Deli, Ricca; Balanta, Vormer, Vanaken; Dennis, Diatta (Okereke), Openda.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Mariano , Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Babel, Falcao