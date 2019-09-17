Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7408
  • 6,3268
  • 276.192
  • 101781
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, Diagne'ye 11'de yer vermeyecek

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, Diagne'ye 11'de yer vermeyecek

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, Diagne'ye 11'de yer vermeyecek

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, Galatasaray savunmasının ağır olduğu analizini yaptı ve son taktik antrenmanda buna göre bir kadro seçimi yaptı.

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, ilk 11'ini yavaş yavaş şekillendiriyor.

Belçika basınında yer alan haberlere göre; pazartesi günü gerçekleştirilen antrenmanda Philippe Clement, Mbaye Diagne'yi ilk 11'de görevlendirmedi. Galatasaray savunmasının 'ağır' olmadığını düşünen Club Brugge'nin hocası, hızlı oyuncularına ilk 11'de yer verecek.

Bu sezon Avrupa'da oynadığı 4 maçta sıklıkla 3-5-2 kullanan Clement, bu kez 4-3-3'e dönecek.

DAHA HIZLI İSİMLERİ TERCİH EDECEK

Sağ açıkta Emmanuel Dennis görev alacak. Dennis'in 33 yaşındaki Yuto Nagatomo'ya göre çok hızlı olduğunu düşünen Clement, yine Mariano'ya göre hızlı olacaklarından hareketle sol açıkta forvet özellikli Okereke veya direkt o bölgenin oyuncusu Diatta'ya görev verecek.

Marcao ve Luyindama'nın ağır kaldığı ve Diagne'nin onları zorlayamayacağını düşünen Club Brugge'nin teknik patronu, forvet olarak Lois Openda'yı ilk 11'e yazacak.

CLUB BRUGGE MUHTEMEL 11'İ

Mignolet; Mata, Mechele, Deli, Ricca; Balanta, Vormer, Vanaken; Dennis, Diatta (Okereke), Openda.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Mariano , Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Babel, Falcao

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

10 TL yüzünden valeyle kavga etti!
Herkes ayrıldıklarını zannediyordu...Şaşırtan açıklama!
Miray ve Aras arasındaki gerçek şoke etti!
Eski halini unutun! İşte yeni dizisinden ilk kareler...
Can Yaman Avrupa turuna çıkıyor! Burak Özçivit'in aksine...
<p>Türkiye´nin kuzeydeki en uç noktası İnceburun´daki volkanik oluşumlar yaklaşık 100 milyon yıl önc

Türkiye´nin Kuzeydeki En Uç Noktası: İnceburun

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bahçe duvarında tarihi keşif

'Ev'lenen çifte 67 bin TL katkı