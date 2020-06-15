Club Brugge, Mbaye Diagne'nin sözleşmesini resmen feshetti

Het Nieuwsblad'a göre Club Brugge, şu anda ülkesinde olan oyuncu ile yaptığı görüşmeler sonucunda karşılıklı bir anlaşmaya vardı ve oyuncunun kiralık sözleşmesi de feshedildi.
ŞAMPİYONLUK PRİMİ YOK!
Belçika kulübüyle Diagne arasındaki anlaşmaya göre Senegalli oyuncu, kontratında belirlenmiş olmasına rağmen takımın şampiyonluğundan herhangi bir prim alamayacak.
6 Kasım 2019'da PSG deplasmanında Brugge'ün kazandığı penaltıyı, topu alarak kendi kullanan ve değerlendiremeyen Diagne, sonrasında kadro dışı kalmış ve Belçika ekibinde birçok sorun yaratan olaya karışmıştı.
Kiralık sözleşmesi feshedilen Diagne'nin bonservisini elinde bulunduran Galatasaray kadrosuna yeniden katılması beklenirken İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'in de oyuncuya yönelik ilgisinin sürdüğü belirtiliyor.
(Fanatik)
Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor maçıyla ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama yaptı.
Galatasaray'ın 2-0 mağlup olduğu Çaykur Rizespor maçında tecrübeli kaleci Fernando Muslera'nın ayağı kırılmıştı. En az 6 ay sahalardan uzak kalacak olan başarılı eldivenin gelecek sezonun ilk yarısını da kaçırması bekleniyor. Beklenmedik sakatlık sonrası ani olarak kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray, Sinan Bolat ve Silviu Lung'u gündemine aldı.
Süper Lig, Avrupa'nın 35 ligi arasında dakika başına en çok penaltı atılan dördüncü lig konumunda yer alıyor.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoper Juan Jesus ile anlaştığı iddia edildi. Kanarya'nın Roma'da 29 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllığına el sıkıştığı ileri sürüldü.
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan kaleci Fernando Muslera'nın yarın sabah ameliyat edileceğini açıkladı.
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olduğu maçta Fernando Muslera'nın ayağının kırıldığı pozisyonla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Ünlü spor yorumcusu, “Bir buçuk yıldır bas bas bağırıyorum. Atak mı? Gol mü? Sporcu sağlığı mı? Kaldıracaksın bayrağı! Geliyorum diyor zaten. IFAB'a bildirelim diyorum bir buçuk yıldır. Gitti Muslera'nın ayağı!” ifadelerini kullandı.
Koronavirüs salgını sonrası tekrar başlayan ligde Kayserispor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Mauricio Isla ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler; Mevlüt Erdinç, Alper Potuk ve Tolgay Arslan'la da ayrılık kararı aldı.