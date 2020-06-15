Club Brugge, Mbaye Diagne'nin sözleşmesini resmen feshetti

Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı fakat orada yaşadığı olaylar ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle kısa sürede kadro dışı kalıp forma giyemeyen Mbaye Diagne'nin Belçika macerası resmen sona erdi.

Het Nieuwsblad'a göre Club Brugge, şu anda ülkesinde olan oyuncu ile yaptığı görüşmeler sonucunda karşılıklı bir anlaşmaya vardı ve oyuncunun kiralık sözleşmesi de feshedildi.



ŞAMPİYONLUK PRİMİ YOK!

Belçika kulübüyle Diagne arasındaki anlaşmaya göre Senegalli oyuncu, kontratında belirlenmiş olmasına rağmen takımın şampiyonluğundan herhangi bir prim alamayacak.

6 Kasım 2019'da PSG deplasmanında Brugge'ün kazandığı penaltıyı, topu alarak kendi kullanan ve değerlendiremeyen Diagne, sonrasında kadro dışı kalmış ve Belçika ekibinde birçok sorun yaratan olaya karışmıştı.

Kiralık sözleşmesi feshedilen Diagne'nin bonservisini elinde bulunduran Galatasaray kadrosuna yeniden katılması beklenirken İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'in de oyuncuya yönelik ilgisinin sürdüğü belirtiliyor.

(Fanatik)