Club Brugge Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman?

Club Brugge Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray oyuncuları ve Fatih Terim, Belçika ekibini yenerek turnuvadan galip gelmek istiyor. Geçen sezon Galatasaray formasıyla gol kralı olan Mbaye Diagne, Club Brugge formasıyla eski takımına karşı bu maçta forma giyecek. Club Brugge Galatasaray hangi kanalda,saat kaçta? sorusunu yanıtı haberimizde..

CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Club Brugge Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN?

Club Brugge Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 18 Eylül Çarşamba günü saat 19:55'te başlayacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Muslera

Mariano

Luyindama

Marcao

Nagatomo

Nzonzi

Ömer Bayram

Seri

Feghouli

Babel

Falcao



GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yapacağı maçlardan önce ve sonra oynayacağı lig müsabakalarındaki rakipleri şöyle:

18 Eylül Çarşamba:

Club Brugge-Galatasaray: Öncesinde sahasında Kasımpaşa, sonrasında deplasmanda BTC TURK Yeni Malatyaspor.

1 Ekim Salı:

Galatasaray-PSG: Öncesinde sahasında Fenerbahçe, sonrasında deplasmanda Gençlerbirliği.

22 Ekim Salı:

Galatasaray-Real Madrid: Öncesinde sahasında Demir Grup Sivasspor, sonrasında deplasmanda Beşiktaş.

6 Kasım Çarşamba:

Real Madrid-Galatasaray: Öncesinde sahasında Çaykur Rizespor, sonrasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep.

26 Kasım Salı:

Galatasaray-Club Brugge: Öncesinde sahasında Medipol Başakşehir, sonrasında deplasmanda Trabzonspor.

11 Aralık Çarşamba:

PSG-Galatasaray: Öncesinde sahasında Alanyaspor, sonrasında yine iç sahada MKE Ankaragücü.