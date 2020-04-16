Club Brugge, De Ketelaere'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki genç futbolcunun sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belçikalı oyuncu, "Club Brugge'da ileriye doğru daha büyük adımlar atacağım için mutluyum." ifadesini kullandı.
Beşiktaş'ta Dorukhan sözleşmesini tek taraflı feshederken sırada yeni isimler de var. 350 bin Euro'ya imza attığı siyah beyazlılarda beklediği iyileştirme bir türlü yapılmayan milli futbolcu Dorukhan ayrılık kararını faksla kulübe iletti.
TFF Başkanı Nihat Özdemir: “Digiturk'le biz devamlı görüşüyoruz. Mart taksidinin ödenmesini istiyoruz. Mart'ta biri seyircisiz de olsa 3 maç oynandı ve programımızı uyguladık. Mart ödenmeli.”
Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex, “Salgın nedeniyle maaşınızdan vazgeçer misiniz” sorusuna net yanıt verdi: “Bu soru ile neden bahsediyorsunuz şimdi? Maaş mı yoksa geride kalan maaş mı? Brezilya'da kaç kulüp ödemeleri zamanında yapıyor? Kulübüm diğer yükümlülükleri yerine getirdiği sürece maaşımı bu dönemde bırakırdım.”
Feyenoord ile sözleşmesini uzatmaya hazırlanan Hollandalı teknik adam, Beşiktaş'ın iki yıldızını istiyor. Dick Advocaat, Oğuzhan Özyakup'un takımda kalmasını ve Lens'in de kadroya katılmasını istedi. Hollanda basınının iddiasına göre Feyenoord yönetimi, Siyah-Beyazlı takımla yaz transfer döneminde masaya oturmayı planlıyor.
İngiliz ekibi West Bromwich Albion, Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida'ya talip oldu…
Belçika ekibi Royal Antwerp, F.Bahçe ve Konyaspor'la başarılı işlere imza atan Aykut Kocaman‘ı takımın başına getirmek istiyor. Kocaman, teklife henüz yanıt vermedi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finali öncesinde turnuvanın çeyrek ve yarı final maçlarının da İstanbul'a taşınacağı ifade edildi. İşte UEFA'nın salı günü yapacağı kritik toplantıda çıkması beklenen kararlar.