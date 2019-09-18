Club Brugge - Galatasaray maçı şifresiz nereden izlenir? Club Brugge Galatasaray maçı saat kaçta?

Club Brugge Galatasaray maçı saat kaçta, nereden izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu birinci maçında Belçika’nın Brugge takımına konuk olan temsilcimiz Galatasaray devler liginde başarılı bir performans sergilemek istiyor. Tüm Türkiye Club Brugge – Galatasaray maçı için nefesleri tuttu. Fatih Terim, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 110 maçın %43'ünde sahada teknik direktör olarak yer aldı. Club Brugge Galatasaray maçı ile ilgili detaylar haberimizde

CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Club Brugge Galatasaray maçı 18 Eylül Çarşamba günü saat 19:55’te başlayacak. Maçı beIN Sports 1 kanalı naklen yayınlayacak.

GALATASAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Fernando Muslera, Mariano, Marcao, Christian Luyindama, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Mario Lemina, Jean Michael Seri, Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Radamel Falcao.

BRUGGE MUHTEMEL İLK 11'İ

Simon Mignolet, Simon Deli, Eder Balanta, Federico Ricca, Brandon Mechele, Mats Rits, Hans Vanaken, Ruud Vormer, Clinton Mata, David Okereke, Dennis

GALATASARAY'IN KOZU FALCAO

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçındaki en büyük kozu Radamel Falcao olacak.

Transfer döneminin son günlerinde kadroya dahil edilen ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasında giyen Falcao, takımının tek golünü attı.

Kolombiyalı futbolcu, Monaco ve Porto formalarıyla Şampiyonlar Ligi'nde 28 maça çıkarken, fileleri 14 kez havalandırdı.

Falcao, Avrupa kupalarındaki 62 karşılaşmada ise 48 kez gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY, TERİM YÖNETİMİNDE 72. AVRUPA MAÇINA ÇIKACAK

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarında 72 karşılaşmada 30 galibiyet, 15 beraberlik ve 27 yenilgi aldı. Terim idaresinde UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final oynama başarısı gösterdi.



UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında bu akşam Belçika'nın Club Brugge ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 72. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı takımı Süper Lig'de son 2 sezonda şampiyonluğa taşıyarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne götüren Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle de dikkati çekiyor. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 72 karşılaşmaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 15'inde berabere kaldı. Galatasaray, Terim'in teknik direktörlüğündeki 27 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Tecrübeli teknik adamın teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarındaki maçlarda 103 gol kaydeden sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 102 gol gördü.