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Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı

Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'da, milli sporcu Cedi Osman'ın sözleşmesi uzatıldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cleveland Cavaliers ve Cedi Osman, oyuncunun sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya varmıştır." ifadeleri yer aldı.     

Milli basketbolcunun sözleşmesinin kaç yıl uzatıldığıyla ilgili bilgi verilmedi.     

ABD basınında çıkan haberlere göre, önümüzdeki sezon kontratı sona erecek olan Cedi Osman'ın yeni sözleşmesi 4 yıllık olacak ve toplamda 30,8 milyon dolar kazanacak.

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