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  3. Cleveland Cavaliers, Cedi Osman ile yeni kontrat için anlaşma sağladı

Cleveland Cavaliers, Cedi Osman ile yeni kontrat için anlaşma sağladı

Cleveland Cavaliers, Cedi Osman ile yeni kontrat için anlaşma sağladı

Cleveland Cavaliers, Cedi Osman ile 4 yıl ve toplam 31 milyon dolarlık kontrat karşılığı anlaşmaya vardı.

Cleveland Cavaliers, Cedi Osman ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

New York Times'tan Marc Stein'ın haberine göre; Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'a 4 yıllık yeni bir kontrat sundu. Cedi Osman, bu kontrat karşılığında ilk yıl 8.6 milyon dolar kazanacak ve her yıl maaşı azalacak.

Cedi Osman, Cavaliers'tan 4 yıl sonunda toplam 31 milyon dolar kazanacak.

Cleveland Cavaliers'ın 2015 draftında 2. turdan seçtiği Cedi Osman, NBA kariyerinde çıktığı 138 maçta 9 sayı, 3.5 ribaunt ve 1.7 asist ortalamaları yakaladı.

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