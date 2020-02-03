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aksam.com.tr
  • 03 Şubat 2020 Pazartesi 21:01
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  • 03 Şubat 2020 Pazartesi 21:05

Claudinho: Felipe Melo maç içinde anneme küfür etti

Claudinho: Felipe Melo maç içinde anneme küfür etti

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Brezilya Paulista Ligi ekiplerinden Bragantino'da forma giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Claudinho, Palmeiras ile oynadıkları karşılaşmada tartışma yaşadığı Felipe Melo'nun kendisine ağır ithamlarda bulunduğunu iddia etti.

Brezilya Paulista Ligi 4. maçında Bragantino ile Palmeiras karşı karşıya geldi. Nabi Abi Chedid Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Bragantino 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini Uillian Correira ve Ytalo kaydederken, Palmeiras'ın tek sayısı Eduardo Pereira Rodrigues'ten geldi.

Mücadele esnasında, Palmeiras'ta forma giyen eski Galatasaraylı Felipe Melo ile Bragantino'da top koşturan Claudinho arasında bir tartışma yaşandı.

İki futbolcu arasında yaşanan tartışma maç sonuna da taşınırken 23 yaşındaki futbolcu, Melo ile yaşadığı olay hakkında flaş ifadeler kullandı.

Globo Esporte'a konuşan genç sol kanat, "Felipe Melo'nun sahada nasıl bir adam olduğunu herkes biliyor. Bana 'Kalk ve top oyna!” dedi. Bana küfür etti. Anneme küfür etti. Kariyerine saygı duyuyorum ama asla başımı öne eğmeyeceğim. Özellikle ona karşı." diye konuştu.

(Fotomaç)

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