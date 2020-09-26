Çizme'de Hakan Çalhanoğlu rüzgarı: 'Milan, Türk gibi'

AKŞAM

İtalyan basını, Bodo karşısında Milan'ı sırtlayan Milli yıldızımızı yere göğe sığdıramadı. Hakan Çalhanoğlu, Çizme'de bütün gazetelerin manşetlerini süsledi.

Milan, önceki akşam Avrupa Ligi 3. Tur Ön Eleme maçında Norveç ekibi Bodo-Glimt ile karşılaştı. Maça saatler kala Duarte’nin koronavirüse yakalanmasının ardından tüm takıma yeniden test yapıldı ve Zlatan İbrahimovic’in de test sonuçları pozitif çıktı. İtalyan spor camiası, İbra’dan yoksun olan Milan’ın çok zorlanacağını düşünmeye başlamıştı. Ancak düdük çaldıktan sonra Hakan Çalhanoğlu’nun da şovu başladı...

"MILAN, TÜRK GİBİ"

Bodo’nun 14’te gelen golüne bir dakika sonra yanıt veren ve 3-2 kazanılan mücadeleyi 2 gol ve 1 asistle tamamlayan milli oyuncumuz İtalya’da günün adamı oldu. Çizme basını, Hakan Çalhanoğlu’nu yere göğe sığdıramadı. La Gazzetta: “Milan, Türk gibi”, Corriere dello Sport: “Süper Çalhanoğlu”, Tuttosport: “ÇalhaMilan” manşetleriyle okuyucularının karşısına çıktı. Haberlerde Hakan’ın Milan’da büyük fark yarattığı ve Kırmızı-Siyahlılar’a tek başına tur atlattığı vurgulandı.



"ARTIK ÖZGÜRÜM"

Hakan Çalhanoğlu, performansıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kafa olarak artık özgürüm. Hocam bana güveniyor. Daha önce bu pozisyonda oynamak istediğimi söyledim ve şimdi koç oynamama izin veriyor. Çok mutluyum. Ancak önemli olan turu geçmekti."

10'UN SAYESİNDE

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Hakan Çalhanoğlu’ndan övgüyle bahsetti. Pioli, “Onun sayesinde, tur atladık. Ondan bu tür bir performans bekliyorum, bu takım için bir referans noktası.” dedi.