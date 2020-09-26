City Otamendi'yi verip Ruben Dias'ı alıyor

Bir süredir savunmaya takviye yapmak isteyen Manchester City aradığı oyuncuyu Benfica'da buldu.
Portekiz basını, Benfica'nın 23 yaşındaki stoperi Ruben Dias'ın Manchester City'e imza atmak üzere olduğunu yazdı. Transfer için yaklaşık 50 milyon euro harcayacak olan Manchester City'nin Otamendi'nin bonservisini de Benfica'ya vereceği ifade ediliyor.
Ayrıca Manchester City'nin kadroda düşünülmeyen Arjantinli Otamendi'yi de Benfica'ya takas ile vereceği de belirtiliyor.
Dias transferi bu sezon kadrosuna kattığı 2. stoper olacak. City daha önce de 45 milyon euroya Bournemouth'tan Nathan Ake'i transfer etmişti.
JORGE JESUS'TAN TRANSFER TEPKİSİ
Benfica'nın deneyimli hocası Jorge Jesus, Dias'ın ayrılığını ilk kez açıklarken oyuncusunun takımdan gönderildiği için mutlu olmadığını söyledi.
Jesus açıklamasında Benfica'nın en iyi oyuncularını sürekli göndermesine artık alıştığını söylerken, "Benfica'dan Milli Takıma da giden en önemli takım oyuncusuydu. Çok değerli, şu anda sadece 3 stoperimiz kalmış oldu. Benfica'nın en iyi oyuncularını göndermesine alıştım. Ayrılışı konusunda maddi faktörler önemliyse tabii ki kabul etmek zorundayız" ifadeleri ile yönetimi de eleştirmiş oldu.
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