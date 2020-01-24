City Max'i istiyor

F.BAHÇE’NİN Alman yıldızı Max Kruse’nin de talipleri artıyor.

AKŞAM

Mali durumdan dolayı satışı gündeme gelen başarılı oyuncunun menajerine teklifleri getir talimatı verilmişti. Kruse’yi İngiliz ekibi Leicester City istediği ortaya çıktı. Başta Werder Bremen olmak üzere bazı Alman ekipleri de Kruse ile ilgileniyor. Görüşmeler sürüyor.