City Max'i istiyor

AKŞAM
Mali durumdan dolayı satışı gündeme gelen başarılı oyuncunun menajerine teklifleri getir talimatı verilmişti. Kruse’yi İngiliz ekibi Leicester City istediği ortaya çıktı. Başta Werder Bremen olmak üzere bazı Alman ekipleri de Kruse ile ilgileniyor. Görüşmeler sürüyor.
F.BAHÇE’NİN Alman yıldızı Max Kruse’nin de talipleri artıyor.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Çaykur Rizespor maçını locasında izledi.
Fikret Orman, Çebi ve yönetimine yüklendi: “Para yok diyorlar. Kimse ‘aday olun’ demedi. Neden oldunuz!”
SEZON başında da ön libero pozisyonu için gündeme gelen Victor Wanyama, Tottenham’ın başına Mourinho’nun geçmesiyle birlikte tekrar Galatasaray’ın radarına girmişti.
Belçika’dan Cercle Brugge, Yunus Akgün için G.Saray’a 2 milyon euroluk bir teklif yaptı. Fatih Terim teklife sıcak bakmıyor. Görüşmeler sürüyor.
G.SARAY’IN eski başkanlarından Adnan Polat, kendi döneminde açılan Mardin G.Saray Okulu’nu misafir etti, çocuklara forma dağıttı.
Tahkim Kurulu, F.Bahçe’nin harcama limitini 16 milyon TL yükseltti. Ancak, Sarı-Lacivertli kulüp, bu artışa rağmen transfer yapılmasının mümkün olmadığını açıkladı. Formül oyuncu satışı.